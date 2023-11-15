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Рецепт домашних пельменей с идеальным тестом

15 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучший рецепт теста для пельменей — видео
Домашние пельмени. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт пельменного теста с горячей водой и растительным маслом. Вам очень понравится работать с этим тестом, оно очень эластичное, не рвется, не разваривается, хорошо лепится и прекрасно переносит заморозку. Пельмени получаются очень вкусными и сочными. Не бойтесь добавлять немного воды в фарш, чтобы сделать его сочнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мука пшеничная просеянная 500 г (3 ст. объемом 250 мл + 1 ст.л.);
  • вода горячая 70-75 градусов 250 мл;
  • яйцо 1 шт. (небольшое);
  • соль 1 ч.л. без горки;
  • растительное масло 25 г (3 ст.л).

Для начинки: 

  • фарш 550 г (говядина + свинина);
  • лук 200 г;
  • сало 30 г (по желанию, если мясо постное);
  • вода 70-80 г (смотрите по консистенции фарша);
  • соль 1 ч.л. без горки;
  • черный перец. 

Способ приготовления 

В муку добавить соль, яйцо и растительное масло. Перемешать. Сдвинуть яйцо немного к краю миски, чтобы оно не сварилось. Залить муку горячей водой, замесить тесто сначала ложкой, а потом рукой. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если видите небольшие вкрапления сварившегося желтка, ничего страшного, они разойдутся при дальнейшем вымешивании теста. Вымешиваем тесто 7 минут до полной однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто не липнет ни к рукам, ни к поверхности, поэтому дополнительно муку можно не добавлять. Накрыть тесто полотенцем и дать ему отдохнуть 20-30 минут.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подготовить начинку, смолоть мясо, сало, лук. Посолить, поперчить и добавить воду. 

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Фарш для пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взять часть теста весом 120 г, раскатать ее по размеру пельменницы, хорошо посыпать мукой ту сторону теста, которую будете выкладывать на пельменницу, чтобы готовые пельмени хорошо отходили от пельменницы. 

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Приготовление пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить фарш в ячейки. Смотрите, чтобы фарш не попадал на тесто вокруг ячеек, так пельмени хорошо слепятся.

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Приготовление пельменей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать часть теста весом 80 г, накрыть пельменницу, прокатать хорошо скалкой. Остатки теста кладем под полотенце, чтобы они не заветривались, их можно использовать повторно. 

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Готовые пельмени. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые пельмени отвариваем в подсоленной воде с лавровым листом, горошинами черного перца и луком. Отвариваем 3 минуты после того, как они всплывут. Подавать со сливочным маслом.

Из этого количества получается 5 пельменниц или 185 пельменей. Готовые пельмени выложить на посыпанную мукой поверхность и заморозить. 

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