Що приготувати на 8 березня для дівчини чи мами — відео рецепт

Рецепт десерту "Бурфі" — легко приготувати за 30 хвилин до сніданку на 8 березня
Бурфі — смачний та простий десерт, який можна дуже швидко приготувати до чаю. М'які та ніжні вершкові цукерки з горіхами, на смак схожі на білий шоколад, але не такі солодкі. Це чудовий варіант, який підійде для того, щоб потішити близьких до 8 березня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 100 г;
- сметана 20% або жирні вершки — 100 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль;
- сухе молоко — 250 г;
- горіхи.
Спосіб приготування
Розтопити вершкове масло, додати цукор і сметану. Дати закипіти.
Зняти з вогню, додати щіпку солі та ванільний цукор, збити міксером 2-3 хвилини. Додати частинами сухе молоко.
Викласти у форму, застелену харчовою плівкою і змащену олією. Розрівняти за допомогою ложки.
Посипати зверху горіхами, утрамбувати їх.
Поставити у морозилку на 20-30 хвилин. Нарізати на квадратики.
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