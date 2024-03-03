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Рецепт десерту "Бурфі" — легко приготувати за 30 хвилин до сніданку на 8 березня

3 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати на 8 березня для дівчини чи мами — відео рецепт
Десерт до "Бурфі". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бурфі — смачний та простий десерт, який можна дуже швидко приготувати до чаю. М'які та ніжні вершкові цукерки з горіхами, на смак схожі на білий шоколад, але не такі солодкі. Це чудовий варіант, який підійде для того, щоб потішити близьких до 8 березня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 100 г;
  • сметана 20% або жирні вершки — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль;
  • сухе молоко — 250 г;
  • горіхи.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло, додати цукор і сметану. Дати закипіти.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зняти з вогню, додати щіпку солі та ванільний цукор, збити міксером 2-3 хвилини. Додати частинами сухе молоко.

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Додавання сухого молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти у форму, застелену харчовою плівкою і змащену олією. Розрівняти за допомогою ложки.

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Суміш для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати зверху горіхами, утрамбувати їх.

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Мигдаль та фундук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у морозилку на 20-30 хвилин. Нарізати на квадратики.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

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