Що приготувати на 8 березня для дівчини чи мами — відео рецепт

Десерт до "Бурфі". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бурфі — смачний та простий десерт, який можна дуже швидко приготувати до чаю. М'які та ніжні вершкові цукерки з горіхами, на смак схожі на білий шоколад, але не такі солодкі. Це чудовий варіант, який підійде для того, щоб потішити близьких до 8 березня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вершкове масло — 100 г;

сметана 20% або жирні вершки — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль;

сухе молоко — 250 г;

горіхи.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло, додати цукор і сметану. Дати закипіти.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зняти з вогню, додати щіпку солі та ванільний цукор, збити міксером 2-3 хвилини. Додати частинами сухе молоко.

Додавання сухого молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти у форму, застелену харчовою плівкою і змащену олією. Розрівняти за допомогою ложки.

Суміш для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посипати зверху горіхами, утрамбувати їх.

Мигдаль та фундук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у морозилку на 20-30 хвилин. Нарізати на квадратики.

Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.