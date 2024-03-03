Что приготовить на 8 марта для девушки или мамы — видео рецепт

Рецепт десерта "Бурфи" — легко приготовить за 30 минут к завтраку на 8 марта
Бурфи — вкусный и простой десерт, который можно очень быстро приготовить к чаю. Мягкие и нежные сливочные конфеты с орехами, по вкусу похожие на белый шоколад, но не такие сладкие. Это отличный вариант, который подойдет для того, чтобы порадовать близких на 8 марта.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 100 г;
- сметана 20% или жирные сливки — 100 г;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль;
- сухое молоко — 250 г;
- орехи.
Способ приготовления
Растопить сливочное масло, добавить сахар и сметану. Дать закипеть.
Снять с огня, добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 2-3 минуты. Добавить частями сухое молоко.
Выложить в форму, застеленную пищевой пленкой и смазанную растительным маслом. Разровнять при помощи ложки.
Посыпать сверху орехами, утрамбовать их.
Поставить в морозилку на 20-30 минут. Нарезать на квадратики.
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