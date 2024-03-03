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Рецепт десерта "Бурфи" — легко приготовить за 30 минут к завтраку на 8 марта

3 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить на 8 марта для девушки или мамы — видео рецепт
Десерт к "Бурфи". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бурфи — вкусный и простой десерт, который можно очень быстро приготовить к чаю. Мягкие и нежные сливочные конфеты с орехами, по вкусу похожие на белый шоколад, но не такие сладкие. Это отличный вариант, который подойдет для того, чтобы порадовать близких на 8 марта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сливочное масло — 100 г;
  • сметана 20% или жирные сливки — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль;
  • сухое молоко — 250 г;
  • орехи. 

Способ приготовления 

Растопить сливочное масло, добавить сахар и сметану. Дать закипеть.

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снять с огня, добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 2-3 минуты. Добавить частями сухое молоко.

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Добавление сухого молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить в форму, застеленную пищевой пленкой и смазанную растительным маслом. Разровнять при помощи ложки. 

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Смесь для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сверху орехами, утрамбовать их.

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Миндаль и фундук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в морозилку на 20-30 минут. Нарезать на квадратики.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про быстрый торт "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы к 8 марта

Также советуем ознакомиться с рецептом невероятно вкусного и красивого пирога, который отлично подойдет для того, чтобы порадовать близких к 8 марта. 

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8 марта

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