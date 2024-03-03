Что приготовить на 8 марта для девушки или мамы — видео рецепт

Десерт к "Бурфи". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Бурфи — вкусный и простой десерт, который можно очень быстро приготовить к чаю. Мягкие и нежные сливочные конфеты с орехами, по вкусу похожие на белый шоколад, но не такие сладкие. Это отличный вариант, который подойдет для того, чтобы порадовать близких на 8 марта.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 100 г;

сметана 20% или жирные сливки — 100 г;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль;

сухое молоко — 250 г;

орехи.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло, добавить сахар и сметану. Дать закипеть.

Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снять с огня, добавить щепотку соли и ванильный сахар, взбить миксером 2-3 минуты. Добавить частями сухое молоко.

Добавление сухого молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить в форму, застеленную пищевой пленкой и смазанную растительным маслом. Разровнять при помощи ложки.

Смесь для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посыпать сверху орехами, утрамбовать их.

Миндаль и фундук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в морозилку на 20-30 минут. Нарезать на квадратики.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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