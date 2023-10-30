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Рецепт чорних млинців для вечірки на Гелловін

30 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Млинці для Хеллоуїна з натуральним чорним барвником — відео рецепт
Чорні млинці. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі млинці готуються дуже швидко та просто. Підійдуть для того, щоб подати на сніданок до Гелловіну або на вечірку. Виглядають дуже похмуро, те що потрібно для цього свята.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • газована вода 500 г;
  • борошно пшеничне 220 г;
  • олія рослинна (можна замінити на авокадо) 2-3 ст.л;
  • цукор 1 ст.
  • сіль 1/2 ч.л;
  • активоване вугілля 5 г;
  • сковорода діаметром 24 см;
  • вишня (заморожена) 400 г;
  • цукор 3-4 ст.
  • крохмаль 1 ст.л;
  • для подачі смажене гарбузове насіння.

Спосіб приготування

Таблетки вугілля розтерти в порошок. Змішати воду, сіль, цукор, борошно та вугільний порошок.

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Додавання води. Фото: YouTube @evadaren

Додати олію, розмішати до однорідного стану.

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Активоване вугілля. Фото: YouTube @evadaren

Випікати на змащеній олією сковороді.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @evadaren

Смажити, як звичайні млинці з обох боків до готовності.

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Млинець на сковороді. Фото: YouTube @evadaren

Вишню із цукром проварити 10-15 хв.

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Вишня та цукор. Фото: YouTube @evadaren

Далі в 50 мл. води додати крохмаль, перемішати та додати до вишні. Проварити кілька хвилин до загустіння і прибрати з вогню.

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Додавання крохмалю. Фото: YouTube @evadaren

Млинці укласти на тарілку, додати вишню і посипати гарбузовим насінням.

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Чорні млинці. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про рецепт американського шоколадного божевільного пирога до Хеллоуїна.

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