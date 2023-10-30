Млинці для Хеллоуїна з натуральним чорним барвником — відео рецепт

Рецепт чорних млинців для вечірки на Гелловін
Такі млинці готуються дуже швидко та просто. Підійдуть для того, щоб подати на сніданок до Гелловіну або на вечірку. Виглядають дуже похмуро, те що потрібно для цього свята.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
Вам знадобиться:
- газована вода 500 г;
- борошно пшеничне 220 г;
- олія рослинна (можна замінити на авокадо) 2-3 ст.л;
- цукор 1 ст.
- сіль 1/2 ч.л;
- активоване вугілля 5 г;
- сковорода діаметром 24 см;
- вишня (заморожена) 400 г;
- цукор 3-4 ст.
- крохмаль 1 ст.л;
- для подачі смажене гарбузове насіння.
Спосіб приготування
Таблетки вугілля розтерти в порошок. Змішати воду, сіль, цукор, борошно та вугільний порошок.
Додати олію, розмішати до однорідного стану.
Випікати на змащеній олією сковороді.
Смажити, як звичайні млинці з обох боків до готовності.
Вишню із цукром проварити 10-15 хв.
Далі в 50 мл. води додати крохмаль, перемішати та додати до вишні. Проварити кілька хвилин до загустіння і прибрати з вогню.
Млинці укласти на тарілку, додати вишню і посипати гарбузовим насінням.
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