Блины для Хэллоуина с натуральным черным красителем — видео рецепт

Рецепт черных блинов для вечеринки на Хэллоуин
Такие блины готовятся очень быстро и просто. Подойдут для того, чтобы подать на завтрак к Хэллоуину или на вечеринку. Выглядят очень мрачно, то что нужно для этого праздника.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- газированная вода 500 г;
- мука пшеничная 220 г;
- масло растительное (можно заменить на авокадо) 2-3 ст.л;
- сахар 1 ст.л;
- соль 1/2 ч.л;
- активированный уголь 5 г;
- сковорода диаметром 24 см;
- вишня (замороженная) 400 г;
- сахар 3-4 ст.л;
- крахмал 1 ст.л;
- для подачи жареные тыквенные семечки.
Способ приготовления
Таблетки угля растереть в порошок. Смешать воду, соль, сахар, муку и угольный порошок.
Добавить масло, размешать до однородного состояния.
Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.
Жарить, как обычные блины с двух сторон до готовности.
Вишню с сахаром проварить 10-15 мин.
В 50 мл. воды добавить крахмал, перемешать и добавить к вишне. Проварить пару минут до загустения и убрать с огня.
Блины уложить на тарелку, добавить вишню и посыпать тыквенными семечками.
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