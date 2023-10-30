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Рецепт черных блинов для вечеринки на Хэллоуин

30 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Блины для Хэллоуина с натуральным черным красителем — видео рецепт
Черные блины. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие блины готовятся очень быстро и просто. Подойдут для того, чтобы подать на завтрак к Хэллоуину или на вечеринку. Выглядят очень мрачно, то что нужно для этого праздника. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится: 

  • газированная вода 500 г;
  • мука пшеничная 220 г;
  • масло растительное (можно заменить на авокадо) 2-3 ст.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • соль 1/2 ч.л;
  • активированный уголь 5 г;
  • сковорода диаметром 24 см;
  • вишня (замороженная) 400 г;
  • сахар 3-4 ст.л;
  • крахмал 1 ст.л;
  • для подачи жареные тыквенные семечки.

Способ приготовления 

Таблетки угля растереть в порошок. Смешать воду, соль, сахар, муку и угольный порошок.

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Добавление воды. Фото: YouTube @evadaren

Добавить масло, размешать до однородного состояния.

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Активированный уголь. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Жарить, как обычные блины с двух сторон до готовности. 

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Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Вишню с сахаром проварить 10-15 мин.

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Вишня и сахар. Фото: YouTube @evadaren

В 50 мл. воды добавить крахмал, перемешать и добавить к вишне. Проварить пару минут до загустения и убрать с огня.

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Добавление крахмала. Фото: YouTube @evadaren

Блины уложить на тарелку, добавить вишню и посыпать тыквенными семечками. 

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Черные блины. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину. 

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