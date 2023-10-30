Блины для Хэллоуина с натуральным черным красителем — видео рецепт

Черные блины. Фото: YouTube @evadaren

Такие блины готовятся очень быстро и просто. Подойдут для того, чтобы подать на завтрак к Хэллоуину или на вечеринку. Выглядят очень мрачно, то что нужно для этого праздника.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

газированная вода 500 г;

мука пшеничная 220 г;

масло растительное (можно заменить на авокадо) 2-3 ст.л;

сахар 1 ст.л;

соль 1/2 ч.л;

активированный уголь 5 г;

сковорода диаметром 24 см;

вишня (замороженная) 400 г;

сахар 3-4 ст.л;

крахмал 1 ст.л;

для подачи жареные тыквенные семечки.

Способ приготовления

Таблетки угля растереть в порошок. Смешать воду, соль, сахар, муку и угольный порошок.

Добавление воды. Фото: YouTube @evadaren

Добавить масло, размешать до однородного состояния.

Активированный уголь. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

Жарить, как обычные блины с двух сторон до готовности.

Блин на сковороде. Фото: YouTube @evadaren

Вишню с сахаром проварить 10-15 мин.

Вишня и сахар. Фото: YouTube @evadaren

В 50 мл. воды добавить крахмал, перемешать и добавить к вишне. Проварить пару минут до загустения и убрать с огня.

Добавление крахмала. Фото: YouTube @evadaren

Блины уложить на тарелку, добавить вишню и посыпать тыквенными семечками.

Черные блины. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про рецепт американского шоколадного сумасшедшего пирога к Хэллоуину.