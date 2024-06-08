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Рецепт бессарабських плацинд — смачніший, ніж хачапурі

8 червня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати бессарабські плацинди — покроковий рецепт
Бессарабські плацинди. Фото: YouTube @CookingforLoved1s
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бессарабські плацинди це коржики з начинкою, які нагадують хачапурі. Пропонуємо повторити цю цікаву страву та оцінити її неперевершений смак,

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо для коханих.

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Вам знадобиться:

  • борошно 500 г;
  • сіль щіпка;
  • олія 100 мл;
  • вода 300мл.

Для начинки:

  • кріп 1 пучок;
  • сир 300 г;
  • сулугуні та бринза 300 г;
  • жовток 1 шт.;
  • сіль перець за смаком.

Спосіб приготування

До борошна додати сіль, три столові ложки рослинної олії і додати води. Замішати тісто. Залишити на 15 хвилин.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Вимішати тісто, воно має вийти еластичним.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Свіжий кріп дрібно нарізати чим більше, тим краще.

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Свіжий кріп. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

До сиру додати зелень та сіль. Все ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Із тіста робимо кульки, залишаємо на 5-10 хвилин. Тісто необхідно тонко розкотити.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

У тісто кладемо начинку та складаємо конвертом, як показано на фото.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Смажимо на сковороді з двох боків до золотої скоринки.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Кладемо готову випічку на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

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Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

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Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

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Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.

кисломолочний сир
рецепти
випічка
хачапурі
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