Як приготувати бессарабські плацинди — покроковий рецепт

Рецепт бессарабських плацинд — смачніший, ніж хачапурі
Бессарабські плацинди це коржики з начинкою, які нагадують хачапурі. Пропонуємо повторити цю цікаву страву та оцінити її неперевершений смак,
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо для коханих.
Вам знадобиться:
- борошно 500 г;
- сіль щіпка;
- олія 100 мл;
- вода 300мл.
Для начинки:
- кріп 1 пучок;
- сир 300 г;
- сулугуні та бринза 300 г;
- жовток 1 шт.;
- сіль перець за смаком.
Спосіб приготування
До борошна додати сіль, три столові ложки рослинної олії і додати води. Замішати тісто. Залишити на 15 хвилин.
Вимішати тісто, воно має вийти еластичним.
Свіжий кріп дрібно нарізати чим більше, тим краще.
До сиру додати зелень та сіль. Все ретельно перемішати.
Із тіста робимо кульки, залишаємо на 5-10 хвилин. Тісто необхідно тонко розкотити.
У тісто кладемо начинку та складаємо конвертом, як показано на фото.
Смажимо на сковороді з двох боків до золотої скоринки.
Кладемо готову випічку на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.
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