Як приготувати бессарабські плацинди — покроковий рецепт

Бессарабські плацинди. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Бессарабські плацинди це коржики з начинкою, які нагадують хачапурі. Пропонуємо повторити цю цікаву страву та оцінити її неперевершений смак,

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо для коханих.

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Вам знадобиться:

борошно 500 г;

сіль щіпка;

олія 100 мл;

вода 300мл.

Для начинки:

кріп 1 пучок;

сир 300 г;

сулугуні та бринза 300 г;

жовток 1 шт.;

сіль перець за смаком.

Спосіб приготування

До борошна додати сіль, три столові ложки рослинної олії і додати води. Замішати тісто. Залишити на 15 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Вимішати тісто, воно має вийти еластичним.

Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Свіжий кріп дрібно нарізати чим більше, тим краще.

Свіжий кріп. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

До сиру додати зелень та сіль. Все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Із тіста робимо кульки, залишаємо на 5-10 хвилин. Тісто необхідно тонко розкотити.

Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

У тісто кладемо начинку та складаємо конвертом, як показано на фото.

Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Смажимо на сковороді з двох боків до золотої скоринки.

Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Кладемо готову випічку на паперові рушники, щоб забрати зайвий жир.

Приготування випічки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

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