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Рецепт бессарабских плацинд — вкуснее, чем хачапури

8 июня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить бессарабские плацинды — пошаговый рецепт
Бессарабские плацинды. Фото: YouTube @CookingforLoved1s
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бессарабские плацинды это лепешки с начинкой, которые напоминают хачапури. Предлагаем повторить это интересное блюдо и оценить его непревзойденный вкус, 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо для любимих

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Вам понадобится: 

  • мука 500 г;
  • соль щепотка;
  • растительное масло 100 мл;
  • вода 300 мл.   

Для начинки: 

  • укроп 1 пучок;
  • творог 300 г;
  • сулугуни и брынза 300 г;
  • желток 1 шт;
  • соль перец по вкусу. 

Способ приготовления

К муке добавить соль, три столовых ложки растительного масла и добавить воды. Замешать тесто. Оставить на 15 минут. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Вымешать тесто, оно должно получиться эластичным. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Свежий укроп мелко нарезать, чем больше, тем лучше. 

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Свежий укроп. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

К творогу добавить зелень и соль. Все тщательно перемешать. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Из теста делаем шарики, оставляем на 5-10 минут. Тесто необходимо тонко раскатать. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

В тесто кладем начинку и складываем конвертом, как показано на фото. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Жарим на сковороде с двух сторон до золотой корочки. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Кладем готовую выпечку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. 

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Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

творог
рецепты
выпечка
хачапури
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