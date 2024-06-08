Как приготовить бессарабские плацинды — пошаговый рецепт

Рецепт бессарабских плацинд — вкуснее, чем хачапури
Бессарабские плацинды это лепешки с начинкой, которые напоминают хачапури. Предлагаем повторить это интересное блюдо и оценить его непревзойденный вкус,
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо для любимих.
Вам понадобится:
- мука 500 г;
- соль щепотка;
- растительное масло 100 мл;
- вода 300 мл.
Для начинки:
- укроп 1 пучок;
- творог 300 г;
- сулугуни и брынза 300 г;
- желток 1 шт;
- соль перец по вкусу.
Способ приготовления
К муке добавить соль, три столовых ложки растительного масла и добавить воды. Замешать тесто. Оставить на 15 минут.
Вымешать тесто, оно должно получиться эластичным.
Свежий укроп мелко нарезать, чем больше, тем лучше.
К творогу добавить зелень и соль. Все тщательно перемешать.
Из теста делаем шарики, оставляем на 5-10 минут. Тесто необходимо тонко раскатать.
В тесто кладем начинку и складываем конвертом, как показано на фото.
Жарим на сковороде с двух сторон до золотой корочки.
Кладем готовую выпечку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
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