Как приготовить бессарабские плацинды — пошаговый рецепт

Бессарабские плацинды. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Бессарабские плацинды это лепешки с начинкой, которые напоминают хачапури. Предлагаем повторить это интересное блюдо и оценить его непревзойденный вкус,

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо для любимих.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука 500 г;

соль щепотка;

растительное масло 100 мл;

вода 300 мл.

Для начинки:

укроп 1 пучок;

творог 300 г;

сулугуни и брынза 300 г;

желток 1 шт;

соль перец по вкусу.

Способ приготовления

К муке добавить соль, три столовых ложки растительного масла и добавить воды. Замешать тесто. Оставить на 15 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Вымешать тесто, оно должно получиться эластичным.

Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Свежий укроп мелко нарезать, чем больше, тем лучше.

Свежий укроп. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

К творогу добавить зелень и соль. Все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Из теста делаем шарики, оставляем на 5-10 минут. Тесто необходимо тонко раскатать.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

В тесто кладем начинку и складываем конвертом, как показано на фото.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Жарим на сковороде с двух сторон до золотой корочки.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Кладем готовую выпечку на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Приготовление выпечки. Фото: YouTube @CookingforLoved1s

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.