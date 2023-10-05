Бюджетний рецепт смачних баклажанів — відео

Рецепт баклажанів, які виходять смачнішими за м'ясо
Така закуска з баклажанів виходить дуже смачною, готується при цьому швидко. Страва виходить настільки досконалою, що навіть не потребує м'ясного доповнення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- баклажани 2 шт.;
- помідори 4 шт.;
- крохмаль;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- сметана 4 ст.л;
- гірчиця 1 ст.
- цукор 1/4 ч.л;
- сіль щіпка;
- часник 1 зубчик;
- кріп (невеликий пучок).
Спосіб приготування
Два баклажани потрібно очистити від шкірки. Далі потрібно нарізати баклажани на кружечки.
Потім викладаємо баклажани, їх потрібно трохи посолити і залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.
Тим часом робимо сметанний соус, замість сметани можна взяти майонез. Беремо чотири столові ложки сметани, додаємо столову ложку гірчиці у зернах, подрібнюємо один зубчик часнику, можна додати сушений.
Також додаємо трохи чорного перцю, солі, також додаємо трохи цукру та кропу. Все ретельно перемішати.
Далі розігріваємо сковороду. Баклажани потрібно обваляти в картопляному та кукурудзяному крохмалі. Викладаємо на сковороду і смажимо з двох боків до рум'яної скоринки. Усередині вони мають бути м'які.
Викладаємо баклажани, нарізаємо помідори. На кожен баклажан викладаємо трохи соусу і на кожен кладемо кільце помідора.
Раніше ми писали про інший рецепт відбивних із баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.