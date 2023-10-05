Бюджетний рецепт смачних баклажанів — відео

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Така закуска з баклажанів виходить дуже смачною, готується при цьому швидко. Страва виходить настільки досконалою, що навіть не потребує м'ясного доповнення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

баклажани 2 шт.;

помідори 4 шт.;

крохмаль;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

сметана 4 ст.л;

гірчиця 1 ст.

цукор 1/4 ч.л;

сіль щіпка;

часник 1 зубчик;

кріп (невеликий пучок).

Спосіб приготування

Два баклажани потрібно очистити від шкірки. Далі потрібно нарізати баклажани на кружечки.

Очищені баклажани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викладаємо баклажани, їх потрібно трохи посолити і залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.

Кружечки з баклажанів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом робимо сметанний соус, замість сметани можна взяти майонез. Беремо чотири столові ложки сметани, додаємо столову ложку гірчиці у зернах, подрібнюємо один зубчик часнику, можна додати сушений.

Соус для баклажанів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також додаємо трохи чорного перцю, солі, також додаємо трохи цукру та кропу. Все ретельно перемішати.

Баклажани на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо сковороду. Баклажани потрібно обваляти в картопляному та кукурудзяному крохмалі. Викладаємо на сковороду і смажимо з двох боків до рум'яної скоринки. Усередині вони мають бути м'які.

Баклажани з помідорами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо баклажани, нарізаємо помідори. На кожен баклажан викладаємо трохи соусу і на кожен кладемо кільце помідора.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних із баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.