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Рецепт баклажанів, які виходять смачнішими за м'ясо

5 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт смачних баклажанів — відео
Свіжі баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така закуска з баклажанів виходить дуже смачною, готується при цьому швидко. Страва виходить настільки досконалою, що навіть не потребує м'ясного доповнення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • баклажани 2 шт.;
  • помідори 4 шт.;
  • крохмаль;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • сметана 4 ст.л;
  • гірчиця 1 ст.
  • цукор 1/4 ч.л;
  • сіль щіпка;
  • часник 1 зубчик;
  • кріп (невеликий пучок).

Спосіб приготування

Два баклажани потрібно очистити від шкірки. Далі потрібно нарізати баклажани на кружечки.

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Очищені баклажани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім викладаємо баклажани, їх потрібно трохи посолити і залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік.

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Кружечки з баклажанів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тим часом робимо сметанний соус, замість сметани можна взяти майонез. Беремо чотири столові ложки сметани, додаємо столову ложку гірчиці у зернах, подрібнюємо один зубчик часнику, можна додати сушений.

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Соус для баклажанів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також додаємо трохи чорного перцю, солі, також додаємо трохи цукру та кропу. Все ретельно перемішати.

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Баклажани на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо сковороду. Баклажани потрібно обваляти в картопляному та кукурудзяному крохмалі. Викладаємо на сковороду і смажимо з двох боків до рум'яної скоринки. Усередині вони мають бути м'які.

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Баклажани з помідорами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викладаємо баклажани, нарізаємо помідори. На кожен баклажан викладаємо трохи соусу і на кожен кладемо кільце помідора.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних із баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.

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