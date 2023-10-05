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Рецепт из баклажанов, которые получаются вкуснее мяса

5 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт вкусных баклажанов — видео
Свежие баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая закуска из баклажанов получается очень вкусной, при этом готовится быстро. Блюдо получается настолько совершенным, что даже не требует мясного дополения. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • баклажаны 2 шт.;
  • помидоры 4 шт.;
  • крахмал;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • сметана 4 ст.л.;
  • горчица 1 ст.л.;
  • сахар 1/4 ч.л.;
  • соль щепотка;
  • чеснок 1 зубчик;
  • укроп (небольшой пучок). 

Способ приготовления 

Два баклажана нужно очистить от кожицы. Далее нужно нарезать баклажаны на кружочки. 

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Чищенные баклажаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выкладываем баклажаны, их нужно немного посолить и оставить минут на 5, чтобы они пустили сок. 

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Кружочки из баклажан. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем делаем сметанный соус, вместо сметаны можно взять майонез. Берем четыре столовые ложки сметаны, добавляем столовую ложку горчицы в зернах, измельчаем один зубчик чеснока, можно добавить сушеный. 

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Соус для баклажанов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавляем немного черного перца, соли, также добавляем немного сахара и укропа. Все тщательно перемешать. 

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Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем сковороду. Баклажаны нужно обвалять в картофельном и кукурузном крахмале.  Выкладываем на сковороду и жарим с двух сторон до румяной корочки. Внутри они должны быть мягкие. 

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Баклажаны с помидорами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем баклажаны, нарезаем помидоры. На каждый баклажан выкладываем немного соуса и на каждый кладем кольцо помидора. 

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.

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