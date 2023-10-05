Бюджетный рецепт вкусных баклажанов — видео

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Такая закуска из баклажанов получается очень вкусной, при этом готовится быстро. Блюдо получается настолько совершенным, что даже не требует мясного дополения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

баклажаны 2 шт.;

помидоры 4 шт.;

крахмал;

соль, черный молотый перец по вкусу;

сметана 4 ст.л.;

горчица 1 ст.л.;

сахар 1/4 ч.л.;

соль щепотка;

чеснок 1 зубчик;

укроп (небольшой пучок).

Способ приготовления

Два баклажана нужно очистить от кожицы. Далее нужно нарезать баклажаны на кружочки.

Чищенные баклажаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем выкладываем баклажаны, их нужно немного посолить и оставить минут на 5, чтобы они пустили сок.

Кружочки из баклажан. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем делаем сметанный соус, вместо сметаны можно взять майонез. Берем четыре столовые ложки сметаны, добавляем столовую ложку горчицы в зернах, измельчаем один зубчик чеснока, можно добавить сушеный.

Соус для баклажанов. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Также добавляем немного черного перца, соли, также добавляем немного сахара и укропа. Все тщательно перемешать.

Баклажаны на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее разогреваем сковороду. Баклажаны нужно обвалять в картофельном и кукурузном крахмале. Выкладываем на сковороду и жарим с двух сторон до румяной корочки. Внутри они должны быть мягкие.

Баклажаны с помидорами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем баклажаны, нарезаем помидоры. На каждый баклажан выкладываем немного соуса и на каждый кладем кольцо помидора.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.