Автентична українська страва з м'ясом — відео рецепт

Рецепт автентичної закарпатської страви — лоці-печень
Ця страва з угорським корінням. Готувати легко, потрібно лише замаринувати м'ясо з сіллю та перцем та підсмажити. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 900 г свинини;
- 5-6 середнього розміру цибулин;
- 3 зубки часнику (або до смаку);
- 3 ч.л. паприки;
- рослинна олія;
- сіль;
- перець;
- картопляне пюре для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти свинину та нарізати її на стейки, посолити та поперчити з двох сторін.
Потім дрібно нарізаємо цибулю, її в цій страві повинно бути багато.
На пательні тушкуємо цибулю, додаємо сіль та перець.
На іншій пательні смажимо шматочки м'яса.
До цибулі додаємо паприку.
Шматочки м'яса додаємо до цибулі та виливаємо жир, який залишився на пательні з м'ясом.
Далі потрібно додати тертий чи дрібно нарізаний часник.
Тушкуємо м'ясо з цибулею під кришкою протягом 15-20 хвилин. М'ясо з цибулею подаємо до столу разом з пюре.
Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.
Читайте Новини.LIVE!