Автентична українська страва з м'ясом — відео рецепт

Закарпатська страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Ця страва з угорським корінням. Готувати легко, потрібно лише замаринувати м'ясо з сіллю та перцем та підсмажити. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

900 г свинини;

5-6 середнього розміру цибулин;

3 зубки часнику (або до смаку);

3 ч.л. паприки;

рослинна олія;

сіль;

перець;

картопляне пюре для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти свинину та нарізати її на стейки, посолити та поперчити з двох сторін.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім дрібно нарізаємо цибулю, її в цій страві повинно бути багато.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні тушкуємо цибулю, додаємо сіль та перець.

Шматочки свинини на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На іншій пательні смажимо шматочки м'яса.

Додавання паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До цибулі додаємо паприку.

Додавання свинини до цибулі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Шматочки м'яса додаємо до цибулі та виливаємо жир, який залишився на пательні з м'ясом.

Додавання паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі потрібно додати тертий чи дрібно нарізаний часник.

Готова страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тушкуємо м'ясо з цибулею під кришкою протягом 15-20 хвилин. М'ясо з цибулею подаємо до столу разом з пюре.

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