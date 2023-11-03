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Рецепт автентичної закарпатської страви — лоці-печень

3 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Автентична українська страва з м'ясом — відео рецепт
Закарпатська страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця страва з угорським корінням. Готувати легко, потрібно лише замаринувати м'ясо з сіллю та перцем та підсмажити. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 900 г свинини;
  • 5-6 середнього розміру цибулин;
  • 3 зубки часнику (або до смаку);
  • 3 ч.л. паприки;
  • рослинна олія;
  • сіль;
  • перець;
  • картопляне пюре для подачі. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти свинину та нарізати її на стейки, посолити та поперчити з двох сторін. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Потім дрібно нарізаємо цибулю, її в цій страві повинно бути багато. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні тушкуємо цибулю, додаємо сіль та перець. 

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Шматочки свинини на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На іншій пательні смажимо шматочки м'яса. 

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Додавання паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До цибулі додаємо паприку. 

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Додавання свинини до цибулі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Шматочки м'яса додаємо до цибулі та виливаємо жир, який залишився на пательні з м'ясом. 

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Додавання паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі потрібно додати тертий чи дрібно нарізаний часник. 

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Готова страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тушкуємо м'ясо з цибулею під кришкою протягом 15-20 хвилин. М'ясо з цибулею подаємо до столу разом з пюре. 

Раніше ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше котлет. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.

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