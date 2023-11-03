Аутентичное украинское блюдо с мясом — видео рецепт

Рецепт аутентичного закарпатского блюда — лоци-печень
Это блюдо с венгерскими корнями. Готовить легко, нужно только замариновать мясо с солью и перцем и поджарить. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 900 г свинины;
- 5-6 среднего размера луковиц;
- 3 зубка чеснока (или по вкусу);
- 3 ч.л. паприки;
- растительное масло;
- соль;
- перец;
- картофельное пюре для подачи.
Способ приготовления
Сначала нужно взять свинину и нарезать на стейки, посолить и поперчить с двух сторон.
Затем мелко нарезаем лук, его в этом блюде должно быть много.
На сковороде тушим лук, добавляем соль и перец.
На другой сковороде жарим кусочки мяса.
К луку добавляем паприку.
Кусочки мяса добавляем к луку и выливаем жир, оставшийся на сковороде с мясом.
Далее нужно добавить тертый или мелко нарезанный чеснок.
Тушим мясо с луком под крышкой в течение 15-20 минут. Мясо с луком подаем к столу вместе с пюре.
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