Аутентичное украинское блюдо с мясом — видео рецепт

Закарпатское блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Это блюдо с венгерскими корнями. Готовить легко, нужно только замариновать мясо с солью и перцем и поджарить. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

Читайте также:

Вам понадобится:

900 г свинины;

5-6 среднего размера луковиц;

3 зубка чеснока (или по вкусу);

3 ч.л. паприки;

растительное масло;

соль;

перец;

картофельное пюре для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно взять свинину и нарезать на стейки, посолить и поперчить с двух сторон.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем мелко нарезаем лук, его в этом блюде должно быть много.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде тушим лук, добавляем соль и перец.

Кусочки свинины на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На другой сковороде жарим кусочки мяса.

Добавление паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К луку добавляем паприку.

Добавление свинины к луку. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кусочки мяса добавляем к луку и выливаем жир, оставшийся на сковороде с мясом.

Добавление паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее нужно добавить тертый или мелко нарезанный чеснок.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тушим мясо с луком под крышкой в течение 15-20 минут. Мясо с луком подаем к столу вместе с пюре.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.