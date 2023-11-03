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Рецепт аутентичного закарпатского блюда — лоци-печень

3 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Аутентичное украинское блюдо с мясом — видео рецепт
Закарпатское блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо с венгерскими корнями. Готовить легко, нужно только замариновать мясо с солью и перцем и поджарить. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 900 г свинины;
  • 5-6 среднего размера луковиц;
  • 3 зубка чеснока (или по вкусу);
  • 3 ч.л. паприки;
  • растительное масло;
  • соль;
  • перец;
  • картофельное пюре для подачи.

Способ приготовления

Сначала нужно взять свинину и нарезать на стейки, посолить и поперчить с двух сторон.

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Кусочки свинины. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем мелко нарезаем лук, его в этом блюде должно быть много.

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Лук на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде тушим лук, добавляем соль и перец.

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Кусочки свинины на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На другой сковороде жарим кусочки мяса.

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Добавление паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К луку добавляем паприку.

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Добавление свинины к луку. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кусочки мяса добавляем к луку и выливаем жир, оставшийся на сковороде с мясом.

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Добавление паприки. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее нужно добавить тертый или мелко нарезанный чеснок.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тушим мясо с луком под крышкой в течение 15-20 минут. Мясо с луком подаем к столу вместе с пюре.

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