Як приготувати пиріг з ягодами, щоб обов'язково вийшов — відео та фото рецепт

Рецепт ароматного пирога з ягодами для сніданку до 8 березня
Дуже смачний, соковитий пиріг — просто тане у роті. Він виходить неймовірно ніжним. Такий пиріг можна приготувати з будь-якими ягодами, але найкраще з кислими, наприклад, з вишнею чи смородиною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- склянка 200 мл;
- бажаний діаметр форми для випікання 20 см;
- яйце велике С0 3 шт.;
- цукор 1 склянка;
- борошно 1 склянка (не повна);
- розпушувач 0,5 ч.л;
- олія 0,5 склянки (близько 80-90 г);
- ванільний цукор;
- сіль 1/3 ч.л;
- ягоди (ідеально підійде вишня чи смородина) 300 г + 1 ст.л. крохмалю.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль, цукор та ванільний цукор, продовжуючи збивати міксером. Збивати міксером близько 7-10 хвилин до пишної світлої ваги.
Влити олію тонким струменем, продовжуючи збивати.
Перемішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів. Акуратно перемішати лопаткою.
Дно форми вистелити пергаментом, стінки форми змастити вершковим маслом або олією. Вилити тісто у форму.
Ягоди перемішати із крохмалем. Викласти зверху на тісто. Випікати 30 хвилин при температурі 180 °С. Потім можна накрити форму фольгою, щоб пиріг не підгорів зверху, і випікати ще 10-20 хвилин до повної готовності.
Пиріг дуже ніжний, тому потрібно дати йому охолонути у формі 15 хвилин.
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