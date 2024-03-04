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Рецепт ароматного пирога з ягодами для сніданку до 8 березня

4 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати пиріг з ягодами, щоб обов'язково вийшов — відео та фото рецепт
Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний, соковитий пиріг — просто тане у роті. Він виходить неймовірно ніжним. Такий пиріг можна приготувати з будь-якими ягодами, але найкраще з кислими, наприклад, з вишнею чи смородиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • склянка 200 мл;
  • бажаний діаметр форми для випікання 20 см;
  • яйце велике С0 3 шт.;
  • цукор 1 склянка;
  • борошно 1 склянка (не повна);
  • розпушувач 0,5 ч.л;
  • олія 0,5 склянки (близько 80-90 г);
  • ванільний цукор;
  • сіль 1/3 ч.л;
  • ягоди (ідеально підійде вишня чи смородина) 300 г + 1 ст.л. крохмалю.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор та ванільний цукор, продовжуючи збивати міксером. Збивати міксером близько 7-10 хвилин до пишної світлої ваги.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити олію тонким струменем, продовжуючи збивати.

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Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів. Акуратно перемішати лопаткою.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом, стінки форми змастити вершковим маслом або олією. Вилити тісто у форму.

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Ягоди у тісті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ягоди перемішати із крохмалем. Викласти зверху на тісто. Випікати 30 хвилин при температурі 180 °С. Потім можна накрити форму фольгою, щоб пиріг не підгорів зверху, і випікати ще 10-20 хвилин до повної готовності.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг дуже ніжний, тому потрібно дати йому охолонути у формі 15 хвилин.

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

Ще ми писали рецепт десерту до "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.

їжа
рецепти
лайфхаки
пиріг
десерт
випічка
8 березня

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