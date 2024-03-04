Як приготувати пиріг з ягодами, щоб обов'язково вийшов — відео та фото рецепт

Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний, соковитий пиріг — просто тане у роті. Він виходить неймовірно ніжним. Такий пиріг можна приготувати з будь-якими ягодами, але найкраще з кислими, наприклад, з вишнею чи смородиною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

склянка 200 мл;

бажаний діаметр форми для випікання 20 см;

яйце велике С0 3 шт.;

цукор 1 склянка;

борошно 1 склянка (не повна);

розпушувач 0,5 ч.л;

олія 0,5 склянки (близько 80-90 г);

ванільний цукор;

сіль 1/3 ч.л;

ягоди (ідеально підійде вишня чи смородина) 300 г + 1 ст.л. крохмалю.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль, цукор та ванільний цукор, продовжуючи збивати міксером. Збивати міксером близько 7-10 хвилин до пишної світлої ваги.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влити олію тонким струменем, продовжуючи збивати.

Рослинна олія. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати борошно з розпушувачем та додати до рідких інгредієнтів. Акуратно перемішати лопаткою.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом, стінки форми змастити вершковим маслом або олією. Вилити тісто у форму.

Ягоди у тісті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ягоди перемішати із крохмалем. Викласти зверху на тісто. Випікати 30 хвилин при температурі 180 °С. Потім можна накрити форму фольгою, щоб пиріг не підгорів зверху, і випікати ще 10-20 хвилин до повної готовності.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пиріг дуже ніжний, тому потрібно дати йому охолонути у формі 15 хвилин.

Раніше ми писали про швидкий торт "Наполеон" з лаваша за рецептом мами до 8 березня.

Також радимо ознайомитися з рецептом неймовірно смачного та красивого пирога, який чудово підійде для того, щоб порадувати близьких до 8 березня.

Ще ми писали рецепт десерту до "Бурфі" — нашвидкуруч за 30 хвилин до сніданку на 8 березня.