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Рецепт ароматного пирога с ягодами для завтрака на 8 марта

4 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить пирог с ягодами, чтобы обязательно получился — видео и фото рецепт
Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный, сочный пирог — просто тает во рту. Он получается неимоверно нежным. Такой пирог можно приготовить с любыми ягодами, но лучше всего с кислыми, например, с вишней или смородиной. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • стакан 200 мл;
  • желательный диаметр формы для выпекания 20 см;
  • яйцо крупное С0 3 шт.;
  • сахар 1 стакан;
  • мука 1 стакан (не полный);
  • разрыхлитель 0,5 ч.л.;
  • растительное масло 0,5 стакана (около 80-90 г);
  • ванильный сахар;
  • соль 1/3 ч.л.;
  • ягоды (идеально подойдет вишня или смородина) 300 г + 1 ст.л. крахмала. 

Способ приготовления 

К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать миксером. Взбивать миксером около 7-10 минут до пышной светлой массы.

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить растительное масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.

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Растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать муку с разрыхлителем и просеять к жидким ингредиентам. Аккуратно перемешать лопаткой. 

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом, стенки формы смазать сливочным маслом или растительным маслом. Вылить тесто в форму.

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Ягоды в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ягоды перемешать с крахмалом. Выложить сверху на тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180 °С. Потом можно накрыть форму фольгой, чтобы пирог не подгорел сверху, и выпекать еще 10-20 минут до полной готовности.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог очень нежный, поэтому нужно дать ему остыть в форме минут 15.

Ранее мы писали про быстрый торт "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы к 8 марта

Также советуем ознакомиться с рецептом невероятно вкусного и красивого пирога, который отлично подойдет для того, чтобы порадовать близких к 8 марта. 

Еще мы писали рецепт десерта к "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта. 

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выпечка
8 марта

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