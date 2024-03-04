Как приготовить пирог с ягодами, чтобы обязательно получился — видео и фото рецепт

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный, сочный пирог — просто тает во рту. Он получается неимоверно нежным. Такой пирог можно приготовить с любыми ягодами, но лучше всего с кислыми, например, с вишней или смородиной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

стакан 200 мл;

желательный диаметр формы для выпекания 20 см;

яйцо крупное С0 3 шт.;

сахар 1 стакан;

мука 1 стакан (не полный);

разрыхлитель 0,5 ч.л.;

растительное масло 0,5 стакана (около 80-90 г);

ванильный сахар;

соль 1/3 ч.л.;

ягоды (идеально подойдет вишня или смородина) 300 г + 1 ст.л. крахмала.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать миксером. Взбивать миксером около 7-10 минут до пышной светлой массы.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Влить растительное масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.

Растительное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать муку с разрыхлителем и просеять к жидким ингредиентам. Аккуратно перемешать лопаткой.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом, стенки формы смазать сливочным маслом или растительным маслом. Вылить тесто в форму.

Ягоды в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ягоды перемешать с крахмалом. Выложить сверху на тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180 °С. Потом можно накрыть форму фольгой, чтобы пирог не подгорел сверху, и выпекать еще 10-20 минут до полной готовности.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пирог очень нежный, поэтому нужно дать ему остыть в форме минут 15.

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