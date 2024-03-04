Как приготовить пирог с ягодами, чтобы обязательно получился — видео и фото рецепт

Рецепт ароматного пирога с ягодами для завтрака на 8 марта
Очень вкусный, сочный пирог — просто тает во рту. Он получается неимоверно нежным. Такой пирог можно приготовить с любыми ягодами, но лучше всего с кислыми, например, с вишней или смородиной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- стакан 200 мл;
- желательный диаметр формы для выпекания 20 см;
- яйцо крупное С0 3 шт.;
- сахар 1 стакан;
- мука 1 стакан (не полный);
- разрыхлитель 0,5 ч.л.;
- растительное масло 0,5 стакана (около 80-90 г);
- ванильный сахар;
- соль 1/3 ч.л.;
- ягоды (идеально подойдет вишня или смородина) 300 г + 1 ст.л. крахмала.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль, сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать миксером. Взбивать миксером около 7-10 минут до пышной светлой массы.
Влить растительное масло тонкой струйкой, продолжая взбивать.
Перемешать муку с разрыхлителем и просеять к жидким ингредиентам. Аккуратно перемешать лопаткой.
Дно формы выстелить пергаментом, стенки формы смазать сливочным маслом или растительным маслом. Вылить тесто в форму.
Ягоды перемешать с крахмалом. Выложить сверху на тесто. Выпекать 30 минут при температуре 180 °С. Потом можно накрыть форму фольгой, чтобы пирог не подгорел сверху, и выпекать еще 10-20 минут до полной готовности.
Пирог очень нежный, поэтому нужно дать ему остыть в форме минут 15.
Ранее мы писали про быстрый торт "Наполеон" из лаваша по рецепту мамы к 8 марта.
Также советуем ознакомиться с рецептом невероятно вкусного и красивого пирога, который отлично подойдет для того, чтобы порадовать близких к 8 марта.
Еще мы писали рецепт десерта к "Бурфи" — на скорую руку за 30 минут к завтраку на 8 марта.
Читайте Новини.LIVE!