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"Пухові" булочки до чаю за бабусиним рецептом

2 березня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачні, ніжні та м'які булочки до чаю на сніданок – відео та фото рецепт
Ванільні булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготуйте смачні та ніжні "пухові" булочки за традиційним бабусиним рецептом, який чудово підійде до вашого чаювання. Ви можете використовувати для цього рецепту сухі чи живі дріжджі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 250 г;
  • дріжджі сухі — 6 г, або 18 г живих дріжджів;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 80-100 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 500 г;
  • олія — 40 г;
  • вершкове масло — 60 г.

Для змащування:

  • 1 жовток + 1 ст. молока.

Спосіб приготування

У теплому молоці розчинити дріжджі, додати трохи цукру та борошна із загальної норми. Залишити у теплому місці на 5-10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

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Дріжджі та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дріжджі повинні почати пінитися, якщо це не сталося, дріжджі неактивні, і далі їх використовувати не можна, тому що тісто не підніметься.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У молоко з дріжджами додати яйце, цукор, ванільний цукор, сіль, олію. Поступово додати борошно, замішуючи м'яке тісто. Всі інгредієнти для приготування дріжджового тіста повинні бути кімнатної температури, тому тісто буде швидше підходити.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наприкінці додати в тісто м'яке вершкове масло. Вимісити тісто 5-10 хвилин, поки воно не стане гладким і однорідним. Не додавайте занадто багато борошна, щоб булочки вийшли пухкими.

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Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тісто округлити, покласти в миску, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці на 1-1,5 години. Тісто має збільшитися в обсязі щонайменше у 2 рази. Розділити тісто на 12 рівних частин, кожну скачати в кульку. Накрити кульки харчовою плівкою, щоб вони не підсихали.

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Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкачати кульку у витягнутий овал, згорнути навпіл з витягнутого боку, скачати в рол. Булочки викласти на пергамент, накрити рушником, залишити на вистоювання на 30-40 хвилин.

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Приготування булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити булочки жовтком, змішаним із молоком. Випікати приблизно 25 хвилин при температурі 180 °С.

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Готові булочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готові булочки збризкати водою і накрити рушником на 15 хвилин. Завдяки цьому булочки будуть м'якими.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків із курячим фаршем.

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