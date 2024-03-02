Очень вкусные, нежные и мягкие булочки к чаю на завтрак — видео и фото рецепт

"Пуховые" булочки к чаю по бабушкиному рецепту
Приготовьте вкусные и нежные "пуховые" булочки по традиционному бабушкиному рецепту, которые прекрасно подойдут к вашему чаепитию. Вы можете использовать для этого рецепта сухие или живые дрожжи.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 250 г;
- дрожжи сухие — 6 г, или 18 г живых дрожжей;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 80-100 г;
- ванильный сахар — 20 г;
- соль — 0,5 ч.л.;
- мука — 500 г;
- растительное масло — 40 г;
- сливочное масло — 60 г.
Для смазывания:
- 1 желток + 1 ст.л. молока.
Способ приготовления
В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки из общей нормы. Оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались.
Дрожжи должны начать пениться, если это не произошло, то дрожжи неактивные, и дальше их использовать нельзя, потому что тесто не поднимется.
В молоко с дрожжами добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Все ингредиенты для приготовления дрожжевого теста должны быть комнатной температуры, так тесто будет быстрее подходить.
В конце вмешать в тесто мягкое сливочное масло. Вымесить тесто 5-10 минут, пока оно не станет гладким и однородным. Не добавляйте слишком много муки, чтобы булочки получились воздушными.
Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Разделить тесто на 12 равных частей, каждую скатать в шарик. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не подсыхали.
Раскатать шарик в вытянутый овал, свернуть пополам с вытянутой стороны, скатать в рол. Булочки выложить на пергамент, накрыть полотенцем, оставить на расстойку на 30-40 минут.
Смазать булочки желтком, смешанным с молоком. Выпекать приблизительно 25 минут при температуре 180 °С.
Готовые булочки сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 15 минут. Благодаря этому булочки будут мягкими.
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