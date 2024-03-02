Очень вкусные, нежные и мягкие булочки к чаю на завтрак — видео и фото рецепт

Ванильные булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Приготовьте вкусные и нежные "пуховые" булочки по традиционному бабушкиному рецепту, которые прекрасно подойдут к вашему чаепитию. Вы можете использовать для этого рецепта сухие или живые дрожжи.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 250 г;

дрожжи сухие — 6 г, или 18 г живых дрожжей;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 80-100 г;

ванильный сахар — 20 г;

соль — 0,5 ч.л.;

мука — 500 г;

растительное масло — 40 г;

сливочное масло — 60 г.

Для смазывания:

1 желток + 1 ст.л. молока.

Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки из общей нормы. Оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрожжи должны начать пениться, если это не произошло, то дрожжи неактивные, и дальше их использовать нельзя, потому что тесто не поднимется.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В молоко с дрожжами добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Все ингредиенты для приготовления дрожжевого теста должны быть комнатной температуры, так тесто будет быстрее подходить.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце вмешать в тесто мягкое сливочное масло. Вымесить тесто 5-10 минут, пока оно не станет гладким и однородным. Не добавляйте слишком много муки, чтобы булочки получились воздушными.

Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Разделить тесто на 12 равных частей, каждую скатать в шарик. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не подсыхали.

Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать шарик в вытянутый овал, свернуть пополам с вытянутой стороны, скатать в рол. Булочки выложить на пергамент, накрыть полотенцем, оставить на расстойку на 30-40 минут.

Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать булочки желтком, смешанным с молоком. Выпекать приблизительно 25 минут при температуре 180 °С.

Готовые булочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые булочки сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 15 минут. Благодаря этому булочки будут мягкими.

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