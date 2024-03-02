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"Пуховые" булочки к чаю по бабушкиному рецепту

2 марта 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусные, нежные и мягкие булочки к чаю на завтрак — видео и фото рецепт
Ванильные булки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовьте вкусные и нежные "пуховые" булочки по традиционному бабушкиному рецепту, которые прекрасно подойдут к вашему чаепитию. Вы можете использовать для этого рецепта сухие или живые дрожжи. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • молоко теплое — 250 г;
  • дрожжи сухие — 6 г, или 18 г живых дрожжей;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 80-100 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • соль — 0,5 ч.л.;
  • мука — 500 г;
  • растительное масло — 40 г;
  • сливочное масло — 60 г. 

Для смазывания:

  • 1 желток + 1 ст.л. молока. 

Способ приготовления 

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить немного сахара и муки из общей нормы. Оставить в теплом месте на 5-10 минут, чтобы дрожжи активировались. 

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Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дрожжи должны начать пениться, если это не произошло, то дрожжи неактивные, и дальше их использовать нельзя, потому что тесто не поднимется.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В молоко с дрожжами добавить яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, растительное масло. Постепенно добавить муку, замешивая мягкое тесто. Все ингредиенты для приготовления дрожжевого теста должны быть комнатной температуры, так тесто будет быстрее подходить. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В конце вмешать в тесто мягкое сливочное масло. Вымесить тесто 5-10 минут, пока оно не станет гладким и однородным. Не добавляйте слишком много муки, чтобы булочки получились воздушными. 

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Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто округлить, положить в миску, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза. Разделить тесто на 12 равных частей, каждую скатать в шарик. Накрыть шарики пищевой пленкой, чтобы они не подсыхали. 

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Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать шарик в вытянутый овал, свернуть пополам с вытянутой стороны, скатать в рол.  Булочки выложить на пергамент, накрыть полотенцем, оставить на расстойку на 30-40 минут.

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Приготовление булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать булочки желтком, смешанным с молоком. Выпекать приблизительно 25 минут при температуре 180 °С.

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Готовые булочки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовые булочки сбрызнуть водой и накрыть полотенцем на 15 минут. Благодаря этому булочки будут мягкими. 

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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