Ідеальний гарбузовий пиріг — відео рецепт

Просто натріть гарбуз — рецепт смачного пирога
Цей пиріг готується із простих інгредієнтів. Гарбуз не потрібно варити або запікати, просто натріть його на тертці. Замість гарбуза можна використовувати моркву.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Simple Plate.
Вам знадобиться:
- 3 яйця;
- цукрова пудра чи цукор 130 г;
- гарбуз очищений 300 г;
- рослинна олія (або кокосова) 120 мл;
- борошно 270 г;
- розпушувач 2 ч. л.;
- імбир 1 ч. л.;
- кориця 1,5 ст.л.;
- сіль 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати цукрову пудру та яйця. Все збити блендером.
Потім почистити і натерти гарбуз на середній тертці.
Змішати гарбуз з яєчною масою і додати олію.
Додати борошно, сіль, імбир, корицю і все ретельно перемішати.
Потім додати молоко, ретельно перемішати.
Викласти масу у форму для випікання.
Випікати 50 хвилин за температури 180 градусів.
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