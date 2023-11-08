Ідеальний гарбузовий пиріг — відео рецепт

Гарбузовий пиріг. Фото: YouTube @simpleplate

Цей пиріг готується із простих інгредієнтів. Гарбуз не потрібно варити або запікати, просто натріть його на тертці. Замість гарбуза можна використовувати моркву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Simple Plate.

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Вам знадобиться:

3 яйця;

цукрова пудра чи цукор 130 г;

гарбуз очищений 300 г;

рослинна олія (або кокосова) 120 мл;

борошно 270 г;

розпушувач 2 ч. л.;

імбир 1 ч. л.;

кориця 1,5 ст.л.;

сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати цукрову пудру та яйця. Все збити блендером.

Цукрова пудра. Фото: YouTube @simpleplate

Потім почистити і натерти гарбуз на середній тертці.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @simpleplate

Змішати гарбуз з яєчною масою і додати олію.

Натертий гарбуз. Фото: YouTube @simpleplate

Додати борошно, сіль, імбир, корицю і все ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @simpleplate

Потім додати молоко, ретельно перемішати.

Тісто з гарбузом. Фото: YouTube @simpleplate

Викласти масу у форму для випікання.

Форма для випікання. Фото: YouTube @simpleplate

Випікати 50 хвилин за температури 180 градусів.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @simpleplate

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