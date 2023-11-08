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Просто натріть гарбуз — рецепт смачного пирога

8 листопада 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний гарбузовий пиріг — відео рецепт
Гарбузовий пиріг. Фото: YouTube @simpleplate
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей пиріг готується із простих інгредієнтів. Гарбуз не потрібно варити або запікати, просто натріть його на тертці. Замість гарбуза можна використовувати моркву.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Simple Plate.

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Вам знадобиться:

  • 3 яйця;
  • цукрова пудра чи цукор 130 г;
  • гарбуз очищений 300 г;
  • рослинна олія (або кокосова) 120 мл;
  • борошно 270 г;
  • розпушувач 2 ч. л.;
  • імбир 1 ч. л.;
  • кориця 1,5 ст.л.;
  • сіль 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати цукрову пудру та яйця. Все збити блендером.

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Цукрова пудра. Фото: YouTube @simpleplate

Потім почистити і натерти гарбуз на середній тертці.

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Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @simpleplate

Змішати гарбуз з яєчною масою і додати олію.

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Натертий гарбуз. Фото: YouTube @simpleplate

Додати борошно, сіль, імбир, корицю і все ретельно перемішати.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @simpleplate

Потім додати молоко, ретельно перемішати.

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Тісто з гарбузом. Фото: YouTube @simpleplate

Викласти масу у форму для випікання.

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Форма для випікання. Фото: YouTube @simpleplate

Випікати 50 хвилин за температури 180 градусів.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @simpleplate

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