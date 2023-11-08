Идеальный тыквенный пирог — видео рецепт

Тыквенный пирог. Фото: YouTube @simpleplate

Этот пирог готовится из простых ингредиентов. Тыкву не нужно варить или запекать, просто натрите ее на терке. Вместо тыквы можно использовать морковь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Simple Plate.

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Вам понадобится:

3 яйца;

сахарная пудра или сахар 130 г;

тыква очищенная 300 г;

растительное масло (или кокосовое) 120 мл;

мука 270 г;

разрыхлитель 2 ч.л.;

имбирь 1 ч.л.;

корица 1,5 ст.л.;

соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать сахарную пудру и яйца. Все взбить блендером.

Сахарная пудра. Фото: YouTube @simpleplate

Затем почистить и натереть тыкву на средней терке.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @simpleplate

Смешать тыкву с яичной массой и добавить растительное масло.

Натертая тыква. Фото: YouTube @simpleplate

Добавить муку, соль, имбирь, корицу и все тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @simpleplate

Затем добавить молоко, все тщательно перемешать.

Тесто с тыквой. Фото: YouTube @simpleplate

Выложить массу в форму для выпекания.

Форма для запекания. Фото: YouTube @simpleplate

Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог. Фото: YouTube @simpleplate

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