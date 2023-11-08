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Просто натрите тыкву — рецепт вкусного пирога

8 ноября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный тыквенный пирог — видео рецепт
Тыквенный пирог. Фото: YouTube @simpleplate
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот пирог готовится из простых ингредиентов. Тыкву не нужно варить или запекать, просто натрите ее на терке. Вместо тыквы можно использовать морковь.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Simple Plate

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Вам понадобится: 

  • 3 яйца;
  • сахарная пудра или сахар 130 г;
  • тыква очищенная 300 г;
  • растительное масло (или кокосовое) 120 мл;
  • мука 270 г;
  • разрыхлитель 2 ч.л.;
  • имбирь 1 ч.л.;
  • корица 1,5 ст.л.;
  • соль 0,5 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать сахарную пудру и яйца. Все взбить блендером. 

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Сахарная пудра. Фото: YouTube @simpleplate

Затем почистить и натереть тыкву на средней терке. 

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Кусочки тыквы. Фото: YouTube @simpleplate

Смешать тыкву с яичной массой и добавить растительное масло. 

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Натертая тыква. Фото: YouTube @simpleplate

Добавить муку, соль, имбирь, корицу и все тщательно перемешать. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @simpleplate

Затем добавить молоко, все тщательно перемешать. 

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Тесто с тыквой. Фото: YouTube @simpleplate

Выложить массу в форму для выпекания. 

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Форма для запекания. Фото: YouTube @simpleplate

Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @simpleplate

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