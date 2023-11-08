Идеальный тыквенный пирог — видео рецепт

Просто натрите тыкву — рецепт вкусного пирога
Этот пирог готовится из простых ингредиентов. Тыкву не нужно варить или запекать, просто натрите ее на терке. Вместо тыквы можно использовать морковь.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Simple Plate.
Вам понадобится:
- 3 яйца;
- сахарная пудра или сахар 130 г;
- тыква очищенная 300 г;
- растительное масло (или кокосовое) 120 мл;
- мука 270 г;
- разрыхлитель 2 ч.л.;
- имбирь 1 ч.л.;
- корица 1,5 ст.л.;
- соль 0,5 ч.л.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать сахарную пудру и яйца. Все взбить блендером.
Затем почистить и натереть тыкву на средней терке.
Смешать тыкву с яичной массой и добавить растительное масло.
Добавить муку, соль, имбирь, корицу и все тщательно перемешать.
Затем добавить молоко, все тщательно перемешать.
Выложить массу в форму для выпекания.
Выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.
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