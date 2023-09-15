Рецепт бефстроганов зможе повторити кожний — відео

Простий вау рецепт бефстроганов та найніжнішого пюре від Клопотенка
Бефстроганов краще робити з яловичини, бо інші види м’яса не дуже вписуються у концепцію, вийде трохи інша страва. Соус для бефстроганов — це, власне, і є сметана. Треба обирати не дуже жирну, достатньо 15%.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 6 картоплин;
- 2 зубчики часнику;
- 0,5 ст. л. солі;
- 5-6 горошин духмяного перцю;
- 50 г вершкового масла;
- 3 лаврових листочки.
Інгредієнти для м’яса:
- 300 г яловичини (антрекот);
- 4 ст. л. сметани 15%;
- 2 ст. л. олії;
- 2 ст. л. борошна;
- половина цибулини.
Спосіб приготування
Спочатку для пюре потрібно відварити картоплю. Для того, щоб картопля була смачна потрібно покласти лавровий лист, духмяний перець та часник.
Потім потрібно нарізати яловичину. М'ясо можна зовсім трохи відбити, щоб воно стало м'якше. Шматочки потрібно різати досить тонкими.
Далі нарізаємо трохи цибулі.
До м'яса додаємо трохи борошна та рослинної олії.
Розігріваємо пательню, щоб обсмажити шматочки м'яса.
Коли яловичина вже підсмажилася додаємо цибулю. Цибулю потрібно смажити до золотистого кольору.
Далі додаємо до яловичини 4 столові ложки сметани. Все ретельно перемішати та вимкнути вогонь.
Тепер будемо робити ніжне пюре, зливаємо воду з картоплі та додаємо 50 грамів вершкового масла.
На тарілку кладемо пюре та бефстроганов. За бажанням можна додати шматочки солоного огірка.
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