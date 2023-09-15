Рецепт бефстроганов зможе повторити кожний — відео

Бефстроганов та пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Бефстроганов краще робити з яловичини, бо інші види м’яса не дуже вписуються у концепцію, вийде трохи інша страва. Соус для бефстроганов — це, власне, і є сметана. Треба обирати не дуже жирну, достатньо 15%.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

6 картоплин;

2 зубчики часнику;

0,5 ст. л. солі;

5-6 горошин духмяного перцю;

50 г вершкового масла;

3 лаврових листочки.

Інгредієнти для м’яса:

300 г яловичини (антрекот);

4 ст. л. сметани 15%;

2 ст. л. олії;

2 ст. л. борошна;

половина цибулини.

Спосіб приготування

Спочатку для пюре потрібно відварити картоплю. Для того, щоб картопля була смачна потрібно покласти лавровий лист, духмяний перець та часник.

Картопля для пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Потім потрібно нарізати яловичину. М'ясо можна зовсім трохи відбити, щоб воно стало м'якше. Шматочки потрібно різати досить тонкими.

Шматочки яловичини. Фото: YouTube @klopotenko

Далі нарізаємо трохи цибулі.

Яловичина з борошном. Фото: YouTube @klopotenko

До ​​м'яса додаємо трохи борошна та рослинної олії.

Яловичина на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню, щоб обсмажити шматочки м'яса.

Приготування пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Коли яловичина вже підсмажилася додаємо цибулю. Цибулю потрібно смажити до золотистого кольору.

Приготування пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далі додаємо до яловичини 4 столові ложки сметани. Все ретельно перемішати та вимкнути вогонь.

Бефстроганов та пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер будемо робити ніжне пюре, зливаємо воду з картоплі та додаємо 50 грамів вершкового масла.

На тарілку кладемо пюре та бефстроганов. За бажанням можна додати шматочки солоного огірка.

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