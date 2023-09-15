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Простий вау рецепт бефстроганов та найніжнішого пюре від Клопотенка

15 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт бефстроганов зможе повторити кожний — відео
Бефстроганов та пюре. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бефстроганов краще робити  з яловичини, бо інші види м’яса не дуже вписуються у концепцію, вийде трохи інша страва. Соус для бефстроганов — це, власне, і є сметана. Треба обирати не дуже жирну, достатньо 15%. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 6 картоплин;
  • 2 зубчики часнику;
  • 0,5  ст. л. солі;
  • 5-6 горошин духмяного перцю;
  • 50 г вершкового масла;
  • 3 лаврових листочки.

Інгредієнти для м’яса:  

  • 300 г яловичини (антрекот);
  • 4 ст. л. сметани 15%;
  • 2 ст. л. олії;
  • 2 ст. л. борошна;
  • половина цибулини.

Спосіб приготування 

Спочатку для пюре потрібно відварити картоплю. Для того, щоб картопля була смачна потрібно покласти лавровий лист, духмяний перець та часник. 

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Картопля для пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Потім потрібно нарізати яловичину. М'ясо можна зовсім трохи відбити, щоб воно стало м'якше. Шматочки потрібно різати досить тонкими. 

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Шматочки яловичини. Фото: YouTube @klopotenko

Далі нарізаємо трохи цибулі. 

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Яловичина з борошном. Фото: YouTube @klopotenko

До ​​м'яса додаємо трохи борошна та рослинної олії. 

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Яловичина на пательні. Фото: YouTube @klopotenko

Розігріваємо пательню, щоб обсмажити шматочки м'яса. 

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Приготування пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Коли яловичина вже підсмажилася додаємо цибулю. Цибулю потрібно смажити до золотистого кольору. 

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Приготування пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далі додаємо до яловичини 4 столові ложки сметани. Все ретельно перемішати та вимкнути вогонь. 

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Бефстроганов та пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер будемо робити ніжне пюре, зливаємо воду з картоплі та додаємо 50 грамів вершкового масла. 

На тарілку кладемо пюре та бефстроганов. За бажанням можна додати шматочки солоного огірка. 

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