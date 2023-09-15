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Простой вау рецепт бефстроганов и нежнейшего пюре от Клопотенко

15 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт бефстроганов сможет повторить каждый — видео
Бефстроган и пюре. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бефстроганов лучше делать из говядины, потому что другие виды мяса не очень вписываются в концепцию, получится несколько иное блюдо. Соус для бефстроганов — это, собственно, и есть сметана. Надо выбирать не очень жирную, достаточно 15%.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 6 картофелин;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 0,5 ст. л. соли;
  • 5-6 горошин душистого перца;
  • 50 г сливочного масла;
  • 3 лавровых листочка.

Ингредиенты для мяса:

  • 300 г говядины (антрекот);
  • 4 ст. л. сметаны 15%;
  • 2 ст. л. масла;
  • 2 ст. л. муки;
  • половина луковицы.

Способ приготовления

Сначала для пюре нужно отварить картофель. Для того, чтобы картофель был вкусным, нужно положить лавровый лист, душистый перец и чеснок.

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Картофель для пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нужно нарезать говядину. Мясо можно совсем чуть-чуть отбить, чтобы оно стало мягче. Кусочки нужно резать достаточно тонкими.

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Кусочки говядины. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нарезаем немного лука.

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Говядина с мукой. Фото: YouTube @klopotenko

К мясу добавляем немного муки и растительного масла.

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Говядина на сковороде. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду, чтобы обжарить кусочки мяса.

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Приготовление пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Когда говядина уже поджарилась, добавляем лук. Лук нужно жарить до золотистого цвета.

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Приготовление пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далее добавляем в говядину 4 столовые ложки сметаны. Все тщательно перемешать и выключить огонь.

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Бефстроганов и пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь будем делать нежное пюре, сливаем воду из картофеля и добавляем 50 г сливочного масла.

На тарелку кладем пюре и бефстроганов. По желанию можно добавить кусочки соленого огурца.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет.

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