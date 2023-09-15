Рецепт бефстроганов сможет повторить каждый — видео

Простой вау рецепт бефстроганов и нежнейшего пюре от Клопотенко
Бефстроганов лучше делать из говядины, потому что другие виды мяса не очень вписываются в концепцию, получится несколько иное блюдо. Соус для бефстроганов — это, собственно, и есть сметана. Надо выбирать не очень жирную, достаточно 15%.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 6 картофелин;
- 2 зубчика чеснока;
- 0,5 ст. л. соли;
- 5-6 горошин душистого перца;
- 50 г сливочного масла;
- 3 лавровых листочка.
Ингредиенты для мяса:
- 300 г говядины (антрекот);
- 4 ст. л. сметаны 15%;
- 2 ст. л. масла;
- 2 ст. л. муки;
- половина луковицы.
Способ приготовления
Сначала для пюре нужно отварить картофель. Для того, чтобы картофель был вкусным, нужно положить лавровый лист, душистый перец и чеснок.
Затем нужно нарезать говядину. Мясо можно совсем чуть-чуть отбить, чтобы оно стало мягче. Кусочки нужно резать достаточно тонкими.
Далее нарезаем немного лука.
К мясу добавляем немного муки и растительного масла.
Разогреваем сковороду, чтобы обжарить кусочки мяса.
Когда говядина уже поджарилась, добавляем лук. Лук нужно жарить до золотистого цвета.
Далее добавляем в говядину 4 столовые ложки сметаны. Все тщательно перемешать и выключить огонь.
Теперь будем делать нежное пюре, сливаем воду из картофеля и добавляем 50 г сливочного масла.
На тарелку кладем пюре и бефстроганов. По желанию можно добавить кусочки соленого огурца.
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