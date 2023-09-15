Рецепт бефстроганов сможет повторить каждый — видео

Бефстроган и пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Бефстроганов лучше делать из говядины, потому что другие виды мяса не очень вписываются в концепцию, получится несколько иное блюдо. Соус для бефстроганов — это, собственно, и есть сметана. Надо выбирать не очень жирную, достаточно 15%.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

6 картофелин;

2 зубчика чеснока;

0,5 ст. л. соли;

5-6 горошин душистого перца;

50 г сливочного масла;

3 лавровых листочка.

Ингредиенты для мяса:

300 г говядины (антрекот);

4 ст. л. сметаны 15%;

2 ст. л. масла;

2 ст. л. муки;

половина луковицы.

Способ приготовления

Сначала для пюре нужно отварить картофель. Для того, чтобы картофель был вкусным, нужно положить лавровый лист, душистый перец и чеснок.

Картофель для пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нужно нарезать говядину. Мясо можно совсем чуть-чуть отбить, чтобы оно стало мягче. Кусочки нужно резать достаточно тонкими.

Кусочки говядины. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нарезаем немного лука.

Говядина с мукой. Фото: YouTube @klopotenko

К мясу добавляем немного муки и растительного масла.

Говядина на сковороде. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду, чтобы обжарить кусочки мяса.

Приготовление пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Когда говядина уже поджарилась, добавляем лук. Лук нужно жарить до золотистого цвета.

Приготовление пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далее добавляем в говядину 4 столовые ложки сметаны. Все тщательно перемешать и выключить огонь.

Бефстроганов и пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь будем делать нежное пюре, сливаем воду из картофеля и добавляем 50 г сливочного масла.

На тарелку кладем пюре и бефстроганов. По желанию можно добавить кусочки соленого огурца.

Раньше мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет.