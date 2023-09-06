Вдалий та простий рецепт запіканки — відео рецепт

Простий та смачний рецепт запіканки як в дитинстві
Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині. Запіканку в процесі ви зможете доповнити будь якими додатками на свій смак, що зробить її ще більш смачною саме для вас.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- форма 30*18*8 см;
- сир кисломолочний 1500 г;
- цукор 180 г;
- ванільний цукор 1 п.16 г;
- молоко 250 мл;
- яйця 4 шт.;
- крохмаль 80 г;
- родзинки 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно з'єднати молоко, яйця та крохмаль.
Все перебити блендером або ретельно перемішати. Потім беремо сир, краще обрати сир з високим відсотком жирності.
Сир потрібно перебити блендером або перетерти через сито, можна також зробити це за допомогою товкушки для пюре.
Додаємо сіль, цукор та вливаємо яєчну суміш. Далі потрібно все ретельно перемішати.
Виходить кремоподібна маса.
Далі дожаємо родзинки, також можна додавати будь-що на ваш смак або залишати запіканку без додатків.
Форму для запікання потрібно застелити пергаментом, викладаємо сирну масу та рівно розподіляємо її.
Запікати при температурі 160 градусів близько 1 голини.
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