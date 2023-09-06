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Простий та смачний рецепт запіканки як в дитинстві

6 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий та простий рецепт запіканки — відео рецепт
Запіканка на тарілці. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині. Запіканку в процесі ви зможете доповнити будь якими додатками на свій смак, що зробить її ще більш смачною саме для вас. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • форма 30*18*8 см;
  • сир кисломолочний 1500 г;
  • цукор 180 г;
  • ванільний цукор 1 п.16 г;
  • молоко 250 мл;
  • яйця 4 шт.;
  • крохмаль 80 г;
  • родзинки 100 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно з'єднати молоко, яйця та крохмаль.

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Молоко та яйця. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Все перебити блендером або ретельно перемішати.  Потім беремо сир, краще обрати сир з високим відсотком жирності.

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Жирний сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сир потрібно перебити блендером або перетерти через сито, можна також зробити це за допомогою товкушки для пюре. 

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Сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо сіль, цукор та вливаємо яєчну суміш. Далі потрібно все ретельно перемішати.

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Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виходить кремоподібна маса. 

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Тісто та родзинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі дожаємо родзинки, також можна додавати будь-що на ваш смак або залишати запіканку без додатків. 

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Пергамент та сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Форму для запікання потрібно застелити пергаментом, викладаємо сирну масу та рівно розподіляємо її. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при температурі 160 градусів близько 1 голини. 

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Готова запіканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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