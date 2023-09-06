Вдалий та простий рецепт запіканки — відео рецепт

Запіканка на тарілці. Фото: Freepik

Така домашня запіканка із сиру підійде як до святкового столу, так і на сніданок до кави. Надзвичайно легкий, смачний і корисний десерт, який під силу кожній господині. Запіканку в процесі ви зможете доповнити будь якими додатками на свій смак, що зробить її ще більш смачною саме для вас.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

форма 30*18*8 см;

сир кисломолочний 1500 г;

цукор 180 г;

ванільний цукор 1 п.16 г;

молоко 250 мл;

яйця 4 шт.;

крохмаль 80 г;

родзинки 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно з'єднати молоко, яйця та крохмаль.

Молоко та яйця. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Все перебити блендером або ретельно перемішати. Потім беремо сир, краще обрати сир з високим відсотком жирності.

Жирний сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сир потрібно перебити блендером або перетерти через сито, можна також зробити це за допомогою товкушки для пюре.

Сир та цукор. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Додаємо сіль, цукор та вливаємо яєчну суміш. Далі потрібно все ретельно перемішати.

Консистенція тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виходить кремоподібна маса.

Тісто та родзинки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі дожаємо родзинки, також можна додавати будь-що на ваш смак або залишати запіканку без додатків.

Пергамент та сир. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Форму для запікання потрібно застелити пергаментом, викладаємо сирну масу та рівно розподіляємо її.

Готова запіканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запікати при температурі 160 градусів близько 1 голини.

Готова запіканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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