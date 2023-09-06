Удачный и простой рецепт запеканки — видео рецепт

Простой и вкусный рецепт запеканки как в детстве
Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе. Необычайно легкий, вкусный и полезный десерт, который по силам каждой хозяйке. Запеканку в процессе вы сможете дополнить любыми добавками по своему вкусу, что сделает ее еще более вкусной именно для вас.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- форма 30*18*8 см;
- творог кисломолочный 1500 г;
- сахар – 180 г;
- ванильный сахар 1 п.16 г;
- молоко 250 мл;
- яйца 4 шт.;
- крахмал 80 г;
- изюм 100 г.
Способ приготовления
Сначала нужно соединить молоко, яйца и крахмал.
Все перебить блендером или тщательно перемешать. Затем берем творог, лучше выбрать творог с высоким процентом жирности.
Сыр нужно перебить блендером или перетереть через сито, можно сделать это с помощью толкушки для пюре.
Добавляем соль, сахар и вливаем яичную смесь. Дальше нужно все тщательно перемешать.
Получается кремообразная масса.
Далее добавим изюм, также можно добавлять что-нибудь по вашему вкусу или оставлять запеканку без добавок.
Форму для запекания нужно застелить пергаментом, выкладываем творожную массу и ровно распределяем ее.
Запекать при температуре 160 градусов около 1 ветки.
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