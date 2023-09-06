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Простой и вкусный рецепт запеканки как в детстве

6 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный и простой рецепт запеканки — видео рецепт
Запеканка на тарелке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая домашняя запеканка из творога подойдет как к праздничному столу, так и на завтрак к кофе. Необычайно легкий, вкусный и полезный десерт, который по силам каждой хозяйке. Запеканку в процессе вы сможете дополнить любыми добавками по своему вкусу, что сделает ее еще более вкусной именно для вас.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

  • форма 30*18*8 см;
  • творог кисломолочный 1500 г;
  • сахар – 180 г;
  • ванильный сахар 1 п.16 г;
  • молоко 250 мл;
  • яйца 4 шт.;
  • крахмал 80 г;
  • изюм 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно соединить молоко, яйца и крахмал.

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Молоко и яйца. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Все перебить блендером или тщательно перемешать. Затем берем творог, лучше выбрать творог с высоким процентом жирности.

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Жирный творог. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сыр нужно перебить блендером или перетереть через сито, можно сделать это с помощью толкушки для пюре.

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Творог и сахар. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Добавляем соль, сахар и вливаем яичную смесь. Дальше нужно все тщательно перемешать.

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Консистенция теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Получается кремообразная масса.

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Тесто и изюм. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее добавим изюм, также можно добавлять что-нибудь по вашему вкусу или оставлять запеканку без добавок.

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Пергамент и творог. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Форму для запекания нужно застелить пергаментом, выкладываем творожную массу и ровно распределяем ее.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Запекать при температуре 160 градусов около 1 ветки.

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Готовая запеканка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.

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