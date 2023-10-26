Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Простий та бюджетний рецепт грибного супу arrow

Простий та бюджетний рецепт грибного супу

26 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний суп з грибами для осені — відео рецепт
Грибний суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий суп дуже актуальний у прохолодну пору року. Він чудово зігріває, а аромат грибів нікого не залишить байдужим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • каструля на 2 літри;
  • м'ясо 300 г;
  • гриби 200 гр;
  • молоко 350 мл;
  • вода 350мл;
  • вершки 150 мл;
  • сіль;
  • перець;
  • борошно 2 ст.л;
  • манка 1 ст.
  • часник 2 зуб.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити м'ясо у каструлі з товстим дном. Потрібно протушкувати м'ясо протягом 5 хвилин.

null
М'ясо у каструлі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо гриби, перемішуємо та накриваємо кришкою.

null
Тушковане м'ясо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо часник, щоб він встиг віддати свій аромат.

null
Додавання грибів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо борошно, все ретельно перемішати.

null
Додавання молока. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо ложку манки і додаємо склянку молока та склянку води. Все ретельно перемішати.

null
Додавання вершків. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Додаємо сіль, перець та вершки. Накриваємо кришкою та готуємо до готовності.

null
Готовий суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі