Ідеальний суп з грибами для осені — відео рецепт

Грибний суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такий суп дуже актуальний у прохолодну пору року. Він чудово зігріває, а аромат грибів нікого не залишить байдужим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

каструля на 2 літри;

м'ясо 300 г;

гриби 200 гр;

молоко 350 мл;

вода 350мл;

вершки 150 мл;

сіль;

перець;

борошно 2 ст.л;

манка 1 ст.

часник 2 зуб.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обсмажити м'ясо у каструлі з товстим дном. Потрібно протушкувати м'ясо протягом 5 хвилин.

М'ясо у каструлі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо гриби, перемішуємо та накриваємо кришкою.

Тушковане м'ясо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо часник, щоб він встиг віддати свій аромат.

Додавання грибів. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Потім додаємо борошно, все ретельно перемішати.

Додавання молока. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далі додаємо ложку манки і додаємо склянку молока та склянку води. Все ретельно перемішати.

Додавання вершків. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Додаємо сіль, перець та вершки. Накриваємо кришкою та готуємо до готовності.

Готовий суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.