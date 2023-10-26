Ідеальний суп з грибами для осені — відео рецепт

Простий та бюджетний рецепт грибного супу
Такий суп дуже актуальний у прохолодну пору року. Він чудово зігріває, а аромат грибів нікого не залишить байдужим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
Вам знадобиться:
- каструля на 2 літри;
- м'ясо 300 г;
- гриби 200 гр;
- молоко 350 мл;
- вода 350мл;
- вершки 150 мл;
- сіль;
- перець;
- борошно 2 ст.л;
- манка 1 ст.
- часник 2 зуб.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обсмажити м'ясо у каструлі з товстим дном. Потрібно протушкувати м'ясо протягом 5 хвилин.
Далі додаємо гриби, перемішуємо та накриваємо кришкою.
Далі додаємо часник, щоб він встиг віддати свій аромат.
Потім додаємо борошно, все ретельно перемішати.
Далі додаємо ложку манки і додаємо склянку молока та склянку води. Все ретельно перемішати.
Додаємо сіль, перець та вершки. Накриваємо кришкою та готуємо до готовності.
Раніше ми писали про ідеальний маринад для білих грибів за рецептом від карпатського грибника. Це найвдаліший рецепт. З таким маринадом можна консервувати білі гриби, лисички, опеньки, печериці, маслюки.
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