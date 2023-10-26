Идеальный суп с грибами для осени — видео рецепт

Грибной суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такой суп очень актуален в прохладное время года. Он отлично согревает, а аромат грибов никого не оставит равнодушным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три .

Читайте также:

Вам понадобится:

кастрюля на 2 литра;

мясо 300 г;

грибы 200 гр;

молоко 350 мл;

вода 350 мл;

сливки 150 мл;

соль;

перец;

мука 2 ст.л;

манка 1 ст.

чеснок 2 зуб.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить мясо в кастрюле с толстым дном. Нужно протушить мясо в течение 5 минут.

Мясо в кастрюле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Затем добавляем грибы, перемешиваем и накрываем крышкой.

Тушеное мясо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем чеснок, чтобы он успел отдать аромат.

Добавление грибов. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Затем добавляем муку, все тщательно перемешаем.

Добавление молока. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем ложку манки и добавляем стакан молока и стакан воды. Все тщательно перемешать.

Добавление сливок. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Добавляем соль, перец и сливки. Накрываем крышкой и готовим к готовности.

Готовый суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.