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Простой и бюджетный рецепт грибного супа

26 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный суп с грибами для осени — видео рецепт
Грибной суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой суп очень актуален в прохладное время года. Он отлично согревает, а аромат грибов никого не оставит равнодушным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три .

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Вам понадобится:

  • кастрюля на 2 литра;
  • мясо 300 г;
  • грибы 200 гр;
  • молоко 350 мл;
  • вода 350 мл;
  • сливки 150 мл;
  • соль;
  • перец;
  • мука 2 ст.л;
  • манка 1 ст.
  • чеснок 2 зуб.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить мясо в кастрюле с толстым дном. Нужно протушить мясо в течение 5 минут.

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Мясо в кастрюле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Затем добавляем грибы, перемешиваем и накрываем крышкой.

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Тушеное мясо. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем чеснок, чтобы он успел отдать аромат.

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Добавление грибов. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Затем добавляем муку, все тщательно перемешаем.

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Добавление молока. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Далее добавляем ложку манки и добавляем стакан молока и стакан воды. Все тщательно перемешать.

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Добавление сливок. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Добавляем соль, перец и сливки. Накрываем крышкой и готовим к готовности.

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Готовый суп. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали об идеальном маринаде для белых грибов по рецепту от карпатского грибника. Это самый удачный рецепт. С таким маринадом можно консервировать белые грибы, лисички, опята, шампиньоны, маслята.

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