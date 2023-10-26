Идеальный суп с грибами для осени — видео рецепт

Простой и бюджетный рецепт грибного супа
Такой суп очень актуален в прохладное время года. Он отлично согревает, а аромат грибов никого не оставит равнодушным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим на раз, два, три .
Вам понадобится:
- кастрюля на 2 литра;
- мясо 300 г;
- грибы 200 гр;
- молоко 350 мл;
- вода 350 мл;
- сливки 150 мл;
- соль;
- перец;
- мука 2 ст.л;
- манка 1 ст.
- чеснок 2 зуб.
Способ приготовления
Сначала нужно обжарить мясо в кастрюле с толстым дном. Нужно протушить мясо в течение 5 минут.
Затем добавляем грибы, перемешиваем и накрываем крышкой.
Далее добавляем чеснок, чтобы он успел отдать аромат.
Затем добавляем муку, все тщательно перемешаем.
Далее добавляем ложку манки и добавляем стакан молока и стакан воды. Все тщательно перемешать.
Добавляем соль, перец и сливки. Накрываем крышкой и готовим к готовности.
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