Рецепт квашеної капусті зі Закарпаття — відео

Простий спосіб квашеної капусти за закарпатським рецептом
За цим рецептом капуста кваситься двома способами, одна виходить білою, тому що готується з морковю, а інша рожева, оскільки вона кваситься разом з буряком. Таким способом дуже зручно квасити капусту, оскільки виходить одразу дві різних страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться для 4-х літрову банку:
- капуста 4 кг;
- сіль 3 ст ложки з маленькою гіркою;
- лавровий лист;
- чорний перець горошок;
- буряк червоний 300 гр;
- морква 300 гр.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно підготувати всі овочі, нарізати капусту, натерти моркву та натерти буряк.
Спочатку будемо робити білу капусту. Моркву додаємо до капусти, додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, доки капуста не пустить сік.
Перемішану капусту складаємо в банку, її потрібно накладати досить щільно. Якщо з капусти вийшло мало соку, тоді необхідно додати трохи води, рідина повинна повністю покривати капусту.
Тепер будемо робити рожеву капусту. Додаємо буряк до капусти, додаємо сіль, чорний перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, щоб капуста пустила сік.
Потім капусту щільно накладаємо в банку. Соку також повинно бути багато, або додати води.
Тепер кожну банку ставимо в тарілку, щоб зайвому соку було куди стікати.
Щоб капуста була смачною кожного дня зранку та ввечері потрібно проколювати капусту, щоб виходило зайве повітря.
Капуста буде кваситися 3-5 днів. Потім капуста готова, накриваємо кришками та ставимо для зберігання в холодильник або прохолодне місце.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.