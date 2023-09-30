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Простий спосіб квашеної капусти за закарпатським рецептом

30 вересня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт квашеної капусті зі Закарпаття — відео
Квашена капуста. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

За цим рецептом капуста кваситься двома способами, одна виходить білою, тому що готується з морковю, а інша рожева, оскільки вона кваситься разом з буряком. Таким способом дуже зручно квасити капусту, оскільки виходить одразу дві різних страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

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Вам знадобиться для 4-х літрову банку:

  • капуста 4 кг;
  • сіль 3 ст ложки з маленькою гіркою;
  • лавровий лист;
  • чорний перець горошок;
  • буряк червоний 300 гр;
  • морква 300 гр. 

Спосіб приготування 

Спочатку необхідно підготувати всі овочі, нарізати капусту, натерти моркву та натерти буряк. 

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Капуста з морквою. Фото: YouTube @olga_salkay

Спочатку будемо робити білу капусту. Моркву додаємо до капусти, додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, доки капуста не пустить сік. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Перемішану капусту складаємо в банку, її потрібно накладати досить щільно. Якщо з капусти вийшло мало соку, тоді необхідно додати трохи води, рідина повинна повністю покривати капусту. 

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Капуста з буряком. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер будемо робити рожеву капусту. Додаємо буряк до капусти, додаємо сіль, чорний перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, щоб капуста пустила сік. 

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Капуста з буряком. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім капусту щільно накладаємо в банку. Соку також повинно бути багато, або додати води. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер кожну банку ставимо в тарілку, щоб зайвому соку було куди стікати. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб капуста була смачною кожного дня зранку та ввечері потрібно проколювати капусту, щоб виходило зайве повітря. 

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Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Капуста буде кваситися 3-5 днів. Потім капуста готова, накриваємо кришками та ставимо для зберігання в холодильник або прохолодне місце. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти

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