Рецепт квашеної капусті зі Закарпаття — відео

Квашена капуста. Фото: YouTube @olga_salkay

За цим рецептом капуста кваситься двома способами, одна виходить білою, тому що готується з морковю, а інша рожева, оскільки вона кваситься разом з буряком. Таким способом дуже зручно квасити капусту, оскільки виходить одразу дві різних страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.

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Вам знадобиться для 4-х літрову банку:

капуста 4 кг;

сіль 3 ст ложки з маленькою гіркою;

лавровий лист;

чорний перець горошок;

буряк червоний 300 гр;

морква 300 гр.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно підготувати всі овочі, нарізати капусту, натерти моркву та натерти буряк.

Капуста з морквою. Фото: YouTube @olga_salkay

Спочатку будемо робити білу капусту. Моркву додаємо до капусти, додаємо сіль, перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, доки капуста не пустить сік.

Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Перемішану капусту складаємо в банку, її потрібно накладати досить щільно. Якщо з капусти вийшло мало соку, тоді необхідно додати трохи води, рідина повинна повністю покривати капусту.

Капуста з буряком. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер будемо робити рожеву капусту. Додаємо буряк до капусти, додаємо сіль, чорний перець горошком та лавровий лист. Все ретельно перемішати, щоб капуста пустила сік.

Капуста з буряком. Фото: YouTube @olga_salkay

Потім капусту щільно накладаємо в банку. Соку також повинно бути багато, або додати води.

Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Тепер кожну банку ставимо в тарілку, щоб зайвому соку було куди стікати.

Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Щоб капуста була смачною кожного дня зранку та ввечері потрібно проколювати капусту, щоб виходило зайве повітря.

Капуста в банці. Фото: YouTube @olga_salkay

Капуста буде кваситися 3-5 днів. Потім капуста готова, накриваємо кришками та ставимо для зберігання в холодильник або прохолодне місце.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.