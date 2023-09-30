Рецепт квашеной капусты из Закарпатья — видео

Простой способ квашеной капусты по закарпатскому рецепту
По этому рецепту капуста квасится двумя способами, одна получается белой, потому что готовится с морковью, а другая розовая, поскольку она квасится вместе со свеклой. Таким способом очень удобно квасить капусту, поскольку получается сразу два разных блюда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.
Вам понадобится для 4-х литровую банку:
- капуста 4 кг;
- соль 3 ст. ложки с маленькой горкой;
- лавровый лист;
- черный перец горошек;
- свекла красная 300 гр;
- морковь 300 гр.
Способ приготовления
Сначала необходимо подготовить все овощи, порезать капусту, натереть морковь и натереть свеклу.
Сначала будем делать белую капусту. Морковь добавляем в капусту, добавляем соль, перец горошком и лавровый лист. Все тщательно перемешать, пока капуста не пустит сок.
Перемешанную капусту складываем в банку, ее нужно накладывать достаточно плотно. Если из капусты вышло мало сока, необходимо добавить немного воды, жидкость должна полностью покрывать капусту.
Теперь будем делать розовую капусту. Добавляем свеклу в капусту, добавляем соль, черный перец горошком и лавровый лист. Все тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.
Затем капусту плотно накладываем в банку. Сока также должно быть много или добавить воды.
Теперь каждую банку ставим в тарелку, чтобы лишнему соку было куда стекать.
Чтобы капуста была вкусной каждый день утром и вечером нужно прокалывать капусту, чтобы выходил лишний воздух.
Капуста будет кваситься 3-5 дней. Затем капуста готова, накрываем крышками и ставим для хранения в холодильник или в прохладное место.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.