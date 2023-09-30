Рецепт квашеной капусты из Закарпатья — видео

Квашеная капуста. Фото: YouTube @olga_salkay

По этому рецепту капуста квасится двумя способами, одна получается белой, потому что готовится с морковью, а другая розовая, поскольку она квасится вместе со свеклой. Таким способом очень удобно квасить капусту, поскольку получается сразу два разных блюда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится для 4-х литровую банку:

капуста 4 кг;

соль 3 ст. ложки с маленькой горкой;

лавровый лист;

черный перец горошек;

свекла красная 300 гр;

морковь 300 гр.

Способ приготовления

Сначала необходимо подготовить все овощи, порезать капусту, натереть морковь и натереть свеклу.

Капуста с морковью. Фото: YouTube @olga_salkay

Сначала будем делать белую капусту. Морковь добавляем в капусту, добавляем соль, перец горошком и лавровый лист. Все тщательно перемешать, пока капуста не пустит сок.

Капуста в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Перемешанную капусту складываем в банку, ее нужно накладывать достаточно плотно. Если из капусты вышло мало сока, необходимо добавить немного воды, жидкость должна полностью покрывать капусту.

Капуста со свеклой. Фото: YouTube @olga_salkay

Теперь будем делать розовую капусту. Добавляем свеклу в капусту, добавляем соль, черный перец горошком и лавровый лист. Все тщательно перемешайте, чтобы капуста пустила сок.

Капуста со свеклой. Фото: YouTube @olga_salkay

Затем капусту плотно накладываем в банку. Сока также должно быть много или добавить воды.

Капуста в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Теперь каждую банку ставим в тарелку, чтобы лишнему соку было куда стекать.

Капуста в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Чтобы капуста была вкусной каждый день утром и вечером нужно прокалывать капусту, чтобы выходил лишний воздух.

Капуста в банке. Фото: YouTube @olga_salkay

Капуста будет кваситься 3-5 дней. Затем капуста готова, накрываем крышками и ставим для хранения в холодильник или в прохладное место.

Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.