Натуральна томатна паста в домашніх умовах — відео рецепт

Простий рецепт томатної пасти на зиму
Рецепт дуже смачної домашньої томатної пасти. Вона стане чудовим помічником у приготуванні, особливо взимку. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Для томатної пасти з якої вийде 2,5 літри вам знадобиться:
- 6 кг помідор сливка;
- 1 ст. ложка солі;
- 1 ст. ложка цукру;
- 50мл. соняшникової олії;
- помідори в соку.
Спосіб приготування
Для цього рецепт найкраще підійдуть помідори сорту Сливка. Вони мають бути твердими та не соковитими. Помідори потрібно розрізати на чотири частини.
Пересипте помідори в каструлю та поставте на плиту. Вони повинні закипіти та пустити сік.
Тепер необхідно злити сік із помідорів, який вийшов.
Помідори перекладаємо у тарілку. А сік, який залишився від помідорів, може вам стати в нагоді для решти консервації, наприклад для кетчупу або соусу для помідорів або огірків.
Постарайтеся усунути всю рідину з помідорів перед тим, як пропустити їх через блендер.
Масу з помідорів подрібнюємо блендером. Маса яка вийшла, вже трохи нагадуватиме томатну пасту, але з кісточками.
Далі потрібно протерти всю масу через сито, щоб відокремити всі кісточки. Маса виходить однорідною, без кісточок та шкірок.
Далі ставимо цю масу із помідорів на вогонь. Необхідно, щоб маса закипіла та прокип'ятити хвилини 2-3.
Далі додаємо сіль та цукор. Потім потрібно добре перемішати.
В кінці додайте трохи рослинної олії, це робити не обов'язково, на ваш смак.
Пасту, яка вийшла, необхідно закатати в банки. Переверніть банки до повного остигання.
Така томатна паста виходить дуже густою та смачною. А найголовніше, що ви отримуєте натуральний продукт. Також із цієї маси можна зробити домашній кетчуп, але тоді потрібно буде до смаку додати інші спеції.
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