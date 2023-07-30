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Простий рецепт томатної пасти на зиму

30 липня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Натуральна томатна паста в домашніх умовах — відео рецепт
Томатна паста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт дуже смачної домашньої томатної пасти. Вона стане чудовим помічником у приготуванні, особливо взимку. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Для томатної пасти з якої вийде 2,5 літри вам знадобиться:

  • 6 кг помідор сливка;
  • 1 ст. ложка солі;
  • 1 ст. ложка цукру;
  • 50мл. соняшникової олії;
  • помідори в соку.

Спосіб приготування

Для цього рецепт найкраще підійдуть помідори сорту Сливка. Вони мають бути твердими та не соковитими. Помідори потрібно розрізати на чотири частини.

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Свіжі помідори. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пересипте помідори в каструлю та поставте на плиту. Вони повинні закипіти та пустити сік.

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Помідори в сковороді. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер необхідно злити сік із помідорів, який вийшов.

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Помідори у соку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Помідори перекладаємо у тарілку. А сік, який залишився від помідорів, може вам стати в нагоді для решти консервації, наприклад для кетчупу або соусу для помідорів або огірків.

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Злив рідини з помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Постарайтеся усунути всю рідину з помідорів перед тим, як пропустити їх через блендер.

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Рідина із помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Масу з помідорів подрібнюємо блендером. Маса яка вийшла, вже трохи нагадуватиме томатну пасту, але з кісточками.

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Помідори та блендер. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі потрібно протерти всю масу через сито, щоб відокремити всі кісточки. Маса виходить однорідною, без кісточок та шкірок.

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Сито для помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі ставимо цю масу із помідорів на вогонь. Необхідно, щоб маса закипіла та прокип'ятити хвилини 2-3.

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Томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо сіль та цукор. Потім потрібно добре перемішати.

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Сіль та цукор. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В кінці додайте трохи рослинної олії, це робити не обов'язково, на ваш смак.

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Соняшникова олія для томатної пасти. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пасту, яка вийшла, необхідно закатати в банки. Переверніть банки до повного остигання.

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Закатання банку із томатною пастою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Така томатна паста виходить дуже густою та смачною. А найголовніше, що ви отримуєте натуральний продукт. Також із цієї маси можна зробити домашній кетчуп, але тоді потрібно буде до смаку додати інші спеції.

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