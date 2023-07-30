Натуральна томатна паста в домашніх умовах — відео рецепт

Томатна паста. Фото: Freepik

Рецепт дуже смачної домашньої томатної пасти. Вона стане чудовим помічником у приготуванні, особливо взимку. Обов'язково спробуйте зробити таку заготівлю на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

Читайте також:

Для томатної пасти з якої вийде 2,5 літри вам знадобиться:

6 кг помідор сливка;

1 ст. ложка солі;

1 ст. ложка цукру;

50мл. соняшникової олії;

помідори в соку.

Спосіб приготування

Для цього рецепт найкраще підійдуть помідори сорту Сливка. Вони мають бути твердими та не соковитими. Помідори потрібно розрізати на чотири частини.

Свіжі помідори. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пересипте помідори в каструлю та поставте на плиту. Вони повинні закипіти та пустити сік.

Помідори в сковороді. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Тепер необхідно злити сік із помідорів, який вийшов.

Помідори у соку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Помідори перекладаємо у тарілку. А сік, який залишився від помідорів, може вам стати в нагоді для решти консервації, наприклад для кетчупу або соусу для помідорів або огірків.

Злив рідини з помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Постарайтеся усунути всю рідину з помідорів перед тим, як пропустити їх через блендер.

Рідина із помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Масу з помідорів подрібнюємо блендером. Маса яка вийшла, вже трохи нагадуватиме томатну пасту, але з кісточками.

Помідори та блендер. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі потрібно протерти всю масу через сито, щоб відокремити всі кісточки. Маса виходить однорідною, без кісточок та шкірок.

Сито для помідорів. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі ставимо цю масу із помідорів на вогонь. Необхідно, щоб маса закипіла та прокип'ятити хвилини 2-3.

Томатна паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далі додаємо сіль та цукор. Потім потрібно добре перемішати.

Сіль та цукор. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В кінці додайте трохи рослинної олії, це робити не обов'язково, на ваш смак.

Соняшникова олія для томатної пасти. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пасту, яка вийшла, необхідно закатати в банки. Переверніть банки до повного остигання.

Закатання банку із томатною пастою. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Така томатна паста виходить дуже густою та смачною. А найголовніше, що ви отримуєте натуральний продукт. Також із цієї маси можна зробити домашній кетчуп, але тоді потрібно буде до смаку додати інші спеції.

Раніше ми писали про рецепт простої літньої аджики від українського шеф-кухаря. Цей рецепт аджики готується без теплової обробки. У вас вийде найсмачніший соус до м'яса на мангалі, плову або інших страв.