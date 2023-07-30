Натуральная томатная паста в домашних условиях — видео рецепт

Томатная паста. Фото: Freepik

Рецепт очень вкусной домашней томатной пасты. Она станет замечательным помощником в приготовлении, особенно зимой. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Для томатной пасты из которой получится 2,5 литра вам понадобится:

6 кг помидор сливка;

1 ст. ложка соли;

1 ст. ложка сахара;

50 мл. подсолнечного масла;

помидоры в соку.

Способ приготовления

Для этого рецепт лучше всего подойдут помидоры сорта Сливка. Они должны быть твердыми и не сочными. Помидоры необходимо разрезать на четыре части.

Свежие помидоры. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пересыпьте помидоры в кастрюлю и поставьте на плиту. Они должны закипеть и пустить сок.

Помидоры в каструле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь необходимо слить сок из помидоров, который получился.

Помидоры в соке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Помидоры перекладываем в тарелку. А сок, который остался от помидоров может вам пригодиться для остальной консервации, например для кетчупа или соуса для помидоров или огурцов.

Слив жидкости из помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Постарайтесь убрать всю жидкость из помидоров перед тем, как пропустить их через блендер.

Жидкость из помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Массу из помидоров измельчаем блендером. Масса которая получилась, уже будет немного напоминать томатную пасту, но с косточками.

Помидоры и блендер. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее необходимо протереть всю массу через сито, чтобы отделить все косточки. Масса получается однородной, без косточек и шкурок.

Сито для помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее ставим эту массу из помидоров на огонь. Необходимо, чтобы масса закипела и прокипятить минуты 2-3.

Томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем соль и сахар. Затем нужно хорошо перемешать.

Соль и сахар. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В конце добавьте немного растительного масла, это делать не обязательно, по вашему вкусу.

Подсолнечное масло для томатной пасты. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пасту, которая получилась необходимо закатать в банки. Переверните банки до полного остывания.

Закатання банка с томатной пастой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такая томатная паста получается очень густой и вкусной. А самое главное, что у вас получается натуральный продукт. Также из этой массы можно сделать домашний кетчуп, но тогда нужно будет по вкусу добавить другие специи.

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