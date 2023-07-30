Натуральная томатная паста в домашних условиях — видео рецепт

Простой рецепт томатной пасты на зиму
Рецепт очень вкусной домашней томатной пасты. Она станет замечательным помощником в приготовлении, особенно зимой. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Для томатной пасты из которой получится 2,5 литра вам понадобится:
- 6 кг помидор сливка;
- 1 ст. ложка соли;
- 1 ст. ложка сахара;
- 50 мл. подсолнечного масла;
- помидоры в соку.
Способ приготовления
Для этого рецепт лучше всего подойдут помидоры сорта Сливка. Они должны быть твердыми и не сочными. Помидоры необходимо разрезать на четыре части.
Пересыпьте помидоры в кастрюлю и поставьте на плиту. Они должны закипеть и пустить сок.
Теперь необходимо слить сок из помидоров, который получился.
Помидоры перекладываем в тарелку. А сок, который остался от помидоров может вам пригодиться для остальной консервации, например для кетчупа или соуса для помидоров или огурцов.
Постарайтесь убрать всю жидкость из помидоров перед тем, как пропустить их через блендер.
Массу из помидоров измельчаем блендером. Масса которая получилась, уже будет немного напоминать томатную пасту, но с косточками.
Далее необходимо протереть всю массу через сито, чтобы отделить все косточки. Масса получается однородной, без косточек и шкурок.
Далее ставим эту массу из помидоров на огонь. Необходимо, чтобы масса закипела и прокипятить минуты 2-3.
Далее добавляем соль и сахар. Затем нужно хорошо перемешать.
В конце добавьте немного растительного масла, это делать не обязательно, по вашему вкусу.
Пасту, которая получилась необходимо закатать в банки. Переверните банки до полного остывания.
Такая томатная паста получается очень густой и вкусной. А самое главное, что у вас получается натуральный продукт. Также из этой массы можно сделать домашний кетчуп, но тогда нужно будет по вкусу добавить другие специи.
Ранее мы писали про рецепт простой летней аджики от украинского шеф-повара. Этот рецепт аджики готовится без тепловой обработки. У вас получится самый вкусный соус к мясу на мангале, к плову или к другим блюдам.