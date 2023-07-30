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Простой рецепт томатной пасты на зиму

30 июля 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Натуральная томатная паста в домашних условиях — видео рецепт
Томатная паста. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусной домашней томатной пасты. Она станет замечательным помощником в приготовлении, особенно зимой. Обязательно попробуйте сделать такую заготовку на зиму

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Для томатной пасты из которой получится 2,5 литра вам понадобится:

  • 6 кг помидор сливка;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • 50 мл. подсолнечного масла;
  • помидоры в соку.

Способ приготовления 

Для этого рецепт лучше всего подойдут помидоры сорта Сливка. Они должны быть твердыми и не сочными. Помидоры необходимо разрезать на четыре части. 

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Свежие помидоры. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пересыпьте помидоры в кастрюлю и поставьте на плиту. Они должны закипеть и пустить сок. 

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Помидоры в каструле. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Теперь необходимо слить сок из помидоров, который получился. 

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Помидоры в соке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Помидоры перекладываем в тарелку. А сок, который остался от помидоров может вам пригодиться для остальной консервации, например для кетчупа или соуса для помидоров или огурцов. 

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Слив жидкости из помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Постарайтесь убрать всю жидкость из помидоров перед тем, как пропустить их через блендер. 

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Жидкость из помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Массу из помидоров измельчаем блендером. Масса которая получилась, уже будет немного напоминать томатную пасту, но с косточками. 

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Помидоры и блендер. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее необходимо протереть всю массу через сито, чтобы отделить все косточки. Масса получается однородной, без косточек и шкурок. 

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Сито для помидоров. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее ставим эту массу из помидоров на огонь. Необходимо, чтобы масса закипела и прокипятить минуты 2-3.

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Томатная паста. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Далее добавляем соль и сахар. Затем нужно хорошо перемешать. 

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Соль и сахар. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В конце добавьте немного растительного масла, это делать не обязательно, по вашему вкусу. 

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Подсолнечное масло для томатной пасты. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Пасту, которая получилась необходимо закатать в банки. Переверните банки до полного остывания. 

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Закатання банка с томатной пастой. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такая томатная паста получается очень густой и вкусной. А самое главное, что у вас получается натуральный продукт. Также из этой массы можно сделать домашний кетчуп, но тогда нужно будет по вкусу добавить другие специи. 

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