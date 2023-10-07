Бюджетний та простий рецепт — відео

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Це класичний рецепт квашеної капусти. Найвдаліший період для цього — жовтень. Така заготівля дуже корисна, а зберігатися буде кілька місяців.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста;

морква;

сіль, цукор.

Найпростіша пропорція

1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Це можна зробити за допомогою спеціальної шатківниці або просто порізати.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно натерти моркву. Це краще зробити за допомогою терки моркви по-корейськи, а якщо будете використовувати звичайну тертку, то краще обирати найкрупнішу сторону.

Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі додаємо трохи солі. Найпростіша пропорція — 1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру.

Капуста в ємності для квашення. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Капусту потрібно трохи пом'яти, щоб вона пустила сік. Вимішану капусту перекладаємо в ємність, в якій будемо все квасити.

Капуста у власному соку. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі залишаємо капусту на 3-5 днів за кімнатної температури. Вона буде кваситися в своєму соку. Кожного дня її необхідно проколювати до самого дня.

Квашена капуста. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

В капусті повинно бути багато соку. Якщо соку не вистачає, можна додати зовсім трохи води. Коли капуста закваситься, її потрібно перемістити в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.