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Простий рецепт смачної квашеної капусти

7 жовтня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний та простий рецепт — відео
Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це класичний рецепт квашеної капусти. Найвдаліший період для цього — жовтень. Така заготівля дуже корисна, а зберігатися буде кілька місяців. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться: 

  • капуста; 
  • морква; 
  • сіль, цукор. 

Найпростіша пропорція

1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Це можна зробити за допомогою спеціальної шатківниці або просто порізати. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно натерти моркву. Це краще зробити за допомогою терки моркви по-корейськи, а якщо будете використовувати звичайну тертку, то краще обирати найкрупнішу сторону. 

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Капуста та морква. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі додаємо трохи солі. Найпростіша пропорція — 1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру. 

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Капуста в ємності для квашення. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Капусту потрібно трохи пом'яти, щоб вона пустила сік. Вимішану капусту перекладаємо в ємність, в якій будемо все квасити. 

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Капуста у власному соку. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі залишаємо капусту на 3-5 днів за кімнатної температури. Вона буде кваситися в своєму соку. Кожного дня її необхідно проколювати до самого дня. 

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Квашена капуста. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

В капусті повинно бути багато соку. Якщо соку не вистачає, можна додати зовсім трохи води. Коли капуста закваситься, її потрібно перемістити в холодильник чи прохолодне місце для зберігання. 

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти

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