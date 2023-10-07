Бюджетний та простий рецепт — відео

Простий рецепт смачної квашеної капусти
Це класичний рецепт квашеної капусти. Найвдаліший період для цього — жовтень. Така заготівля дуже корисна, а зберігатися буде кілька місяців.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- капуста;
- морква;
- сіль, цукор.
Найпростіша пропорція
1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нашаткувати капусту. Це можна зробити за допомогою спеціальної шатківниці або просто порізати.
Далі потрібно натерти моркву. Це краще зробити за допомогою терки моркви по-корейськи, а якщо будете використовувати звичайну тертку, то краще обирати найкрупнішу сторону.
Далі додаємо трохи солі. Найпростіша пропорція — 1 кг нашаткованої капусти, 100 грамів натертої моркви, 1 неповна столова ложка солі та 1 неповна чайна ложка цукру.
Капусту потрібно трохи пом'яти, щоб вона пустила сік. Вимішану капусту перекладаємо в ємність, в якій будемо все квасити.
Далі залишаємо капусту на 3-5 днів за кімнатної температури. Вона буде кваситися в своєму соку. Кожного дня її необхідно проколювати до самого дня.
В капусті повинно бути багато соку. Якщо соку не вистачає, можна додати зовсім трохи води. Коли капуста закваситься, її потрібно перемістити в холодильник чи прохолодне місце для зберігання.
Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.