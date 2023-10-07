Бюджетный и простой рецепт.

Простой рецепт вкусной квашеной капусты
Это классический рецепт квашеной капусты. Самый подходящий период для этого — октябрь. Такая заготовка очень полезна, а храниться будет несколько месяцев.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится:
- капуста;
- морковь;
- соль, сахар.
Простейшая пропорция
1 кг нашинкованной капусты, 100 г натертой моркови, 1 неполная столовая ложка соли и 1 неполная чайная ложка сахара.
Способ приготовления
Сначала нужно нашинковать капусту. Это можно сделать с помощью специальной шинковки или просто порезать.
Дальше нужно натереть морковь. Это лучше сделать с помощью терки для моркови по-корейски, а если будете использовать обычную терку, то лучше выбирать самую крупную сторону.
Далее добавляем немного соли. Простейшая пропорция – 1 кг нашинкованной капусты, 100 граммов натертой моркови, 1 неполная столовая ложка соли и 1 неполная чайная ложка сахара.
Капусту нужно немного помять, чтобы она пустила сок. Вымешанную капусту перекладываем в емкость, в которой будем все квасить.
Далее оставляем капусту на 3-5 дней при комнатной температуре. Она будет кваситься в своем соке. Ежедневно ее необходимо прокалывать до самого дня.
В капусте должно быть много сока. Если сока не хватает, можно добавить совсем чуть-чуть воды. Когда капуста заквасится, ее нужно переместить в холодильник или в прохладное место для хранения.
Раньше мы писали о самом простом и вкусном рецепте квашеной капусты.