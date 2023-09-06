Замішати можна з вечора, а посмажити сирники до сніданку — відео рецепт

Простий рецепт сирників на сковороді
Цей рецепт сирників на сковороді дуже вдалий. Сирники можна замішати звечора, а посмажити вже зранку, до сніданку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- 700 г кисломолочного сиру;
- 75 г цукру;
- 1 ч.л ванілі;
- 1 яйце;
- 70 г манки.
Спосіб приготування
Спочатку беремо сир, краще обрати з високою жирністю. Сир не повинен бути вологим чи надто сухим.
До сиру додаємо цукор та ванільний цукор.
Далі додаємо 70 грамів манки та одне куряче яйце. Всю масу потрібно перебити блендером до однорідності.
Гарно вимішуємо сирну масу та залишаємо настоятися мінімум 30 хвилин. Або ж ви можете таку сирну масу поставити в холодильник на ніч та посмажити сирники зранку.
Далі ділимо нашу сирну масу на дві частини, формуємо ковбасу та нарізаємо на шматочки.
Паніруючи сирники в борошні, надаємо їм бажаної форми.
Далі потрібно сирники посмажити з двох сторін до готовності.
Раніше ми писали про досконалий рецепт українських ідеальних сирників. Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними.