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Простий рецепт сирників на сковороді

6 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Замішати можна з вечора, а посмажити сирники до сніданку — відео рецепт
Смажені сирники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт сирників на сковороді дуже вдалий. Сирники можна замішати звечора, а посмажити вже зранку, до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко

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Вам знадобиться: 

  • 700 г кисломолочного сиру;
  • 75 г цукру;
  • 1 ч.л ванілі;
  • 1 яйце;
  • 70 г манки. 

Спосіб приготування 

Спочатку беремо сир, краще обрати з високою жирністю. Сир не повинен бути вологим чи надто сухим. 

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Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

До сиру додаємо цукор та ванільний цукор. 

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Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі додаємо 70 грамів манки та одне куряче яйце. Всю масу потрібно перебити блендером до однорідності. 

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Цукор та сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Гарно вимішуємо сирну масу та залишаємо настоятися мінімум 30 хвилин. Або ж ви можете таку сирну масу поставити в холодильник на ніч та посмажити сирники зранку. 

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Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі ділимо нашу сирну масу на дві частини, формуємо ковбасу та нарізаємо на шматочки. 

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Формування сирників. Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Паніруючи сирники в борошні, надаємо їм бажаної форми. 

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Форма сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі потрібно сирники посмажити з двох сторін до готовності. 

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Готові сирники. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раніше ми писали про досконалий рецепт українських ідеальних сирників. Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними.

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