Замішати можна з вечора, а посмажити сирники до сніданку — відео рецепт

Смажені сирники. Фото: Freepik

Цей рецепт сирників на сковороді дуже вдалий. Сирники можна замішати звечора, а посмажити вже зранку, до сніданку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

700 г кисломолочного сиру;

75 г цукру;

1 ч.л ванілі;

1 яйце;

70 г манки.

Спосіб приготування

Спочатку беремо сир, краще обрати з високою жирністю. Сир не повинен бути вологим чи надто сухим.

Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

До сиру додаємо цукор та ванільний цукор.

Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі додаємо 70 грамів манки та одне куряче яйце. Всю масу потрібно перебити блендером до однорідності.

Цукор та сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Гарно вимішуємо сирну масу та залишаємо настоятися мінімум 30 хвилин. Або ж ви можете таку сирну масу поставити в холодильник на ніч та посмажити сирники зранку.

Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі ділимо нашу сирну масу на дві частини, формуємо ковбасу та нарізаємо на шматочки.

Формування сирників. Сир для сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Паніруючи сирники в борошні, надаємо їм бажаної форми.

Форма сирників. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі потрібно сирники посмажити з двох сторін до готовності.

Готові сирники. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раніше ми писали про досконалий рецепт українських ідеальних сирників. Сирники — це одна з тих страв, які готують найчастіше. Пропонуємо спробувати цей рецепт, за яким сирники виходять неймовірно ніжними.