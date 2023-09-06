Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Простой рецепт сырников на сковороде arrow

Простой рецепт сырников на сковороде

6 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Замешать можно с вечера, а пожарить сырники до завтрака — видео рецепт
Жареные сырники. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт сырников на сковороде очень удачный. Сырники можно замешать с вечера, а пожарить уже утром перед завтраком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 700 г творога;
  • 75 г сахара;
  • 1 ч.л. ванили;
  • 1 яйцо;
  • 70 г манки.

Способ приготовления

Сначала берем творог, лучше выбрать с высокой жирностью. Творог не должен быть влажным или слишком сухим.

null
Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

К творогу добавляем сахар и ванильный сахар.

null
Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем 70 г манки и одно куриное яйцо. Всю массу нужно перебить блендером до однородности.

null
Сахар и творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Хорошо вымешиваем творожную массу и оставляем настояться минимум 30 минут. Или вы можете такую сырную массу поставить в холодильник на ночь и пожарить сырники утром.

null
Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее делим нашу творожную массу на две части, формируем колбасу и нарезаем на кусочки.

null
Формирование сырников. Сыр для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Обваливая сырники в муке, придаем им желаемую форму.

null
Форма сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Дальше нужно сырники пожарить с двух сторон до готовности.

null
Готовые сырники. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раньше мы писали об совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники — это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз