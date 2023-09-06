Замешать можно с вечера, а пожарить сырники до завтрака — видео рецепт

Жареные сырники. Фото: Freepik

Этот рецепт сырников на сковороде очень удачный. Сырники можно замешать с вечера, а пожарить уже утром перед завтраком.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

700 г творога;

75 г сахара;

1 ч.л. ванили;

1 яйцо;

70 г манки.

Способ приготовления

Сначала берем творог, лучше выбрать с высокой жирностью. Творог не должен быть влажным или слишком сухим.

Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

К творогу добавляем сахар и ванильный сахар.

Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее добавляем 70 г манки и одно куриное яйцо. Всю массу нужно перебить блендером до однородности.

Сахар и творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Хорошо вымешиваем творожную массу и оставляем настояться минимум 30 минут. Или вы можете такую сырную массу поставить в холодильник на ночь и пожарить сырники утром.

Творог для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее делим нашу творожную массу на две части, формируем колбасу и нарезаем на кусочки.

Формирование сырников. Сыр для сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Обваливая сырники в муке, придаем им желаемую форму.

Форма сырников. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Дальше нужно сырники пожарить с двух сторон до готовности.

Готовые сырники. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Раньше мы писали об совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники — это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.