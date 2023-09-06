Замешать можно с вечера, а пожарить сырники до завтрака — видео рецепт

Простой рецепт сырников на сковороде
Этот рецепт сырников на сковороде очень удачный. Сырники можно замешать с вечера, а пожарить уже утром перед завтраком.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 700 г творога;
- 75 г сахара;
- 1 ч.л. ванили;
- 1 яйцо;
- 70 г манки.
Способ приготовления
Сначала берем творог, лучше выбрать с высокой жирностью. Творог не должен быть влажным или слишком сухим.
К творогу добавляем сахар и ванильный сахар.
Далее добавляем 70 г манки и одно куриное яйцо. Всю массу нужно перебить блендером до однородности.
Хорошо вымешиваем творожную массу и оставляем настояться минимум 30 минут. Или вы можете такую сырную массу поставить в холодильник на ночь и пожарить сырники утром.
Далее делим нашу творожную массу на две части, формируем колбасу и нарезаем на кусочки.
Обваливая сырники в муке, придаем им желаемую форму.
Дальше нужно сырники пожарить с двух сторон до готовности.
Раньше мы писали об совершенном рецепте украинских идеальных сырников. Сырники — это одно из тех блюд, которые готовят чаще всего. Предлагаем попробовать этот рецепт, по которому сырники получаются невероятно нежными.