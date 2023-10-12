Смачна та ароматна шинка по домашньому — відео рецепт

Простий рецепт шинки зі свинячої рульки
Свиняча рулька за цим рецептом — відмінна м'ясна закуска з доступної частини свинини. Така домашня шинка підійде і замість ковбаси на бутерброд, і як нарізка на святковий стіл. Рулька виходить дуже ароматною, за смаком схожа на домашню ковбасу зі свинини. Така шинка добре тримає форму і не розпадається.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свиняча рулька (задня нога) 1 шт;
- сіль 1 ч.л. без гірки;
- чорний перець 0,5 ч. л;
- часник 5 зубчиків.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно свинячу рульку добре помити і вирізати кістку.
Далі необхідно м'ясо відрізати від шкіри, добре відбити, посолити, поперчити, додати часник. Шкіру теж присолити і приперчити.
Для збереження рожевого кольору потрібно додати одну таблетку аскорбінової кислоти, що допомагає зберегти колір. Але її можна не використовувати, оскільки такий рожевий колір може вийти із-за просолу протягом 1 дня.
Далі потрібно викласти м'ясо на шкіру та скрутити рулет. Для фіксації можна зав'язати нитками.
Добре обмотати харчовою плівкою, зафіксувати краї, щоб усередину не потрапила вода.
Залишити маринуватися у холодильнику на 1 день.
Залишилося відварити протягом 4 годин, не даючи закипіти воді, температура води повинна бути близько 80-90 градусів.
Готовій шинці дати повністю охолонути, можна покласти під гніт, щоб надати форму прямокутника.
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