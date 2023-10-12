Смачна та ароматна шинка по домашньому — відео рецепт

Шинка зі свинячої рульки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Свиняча рулька за цим рецептом — відмінна м'ясна закуска з доступної частини свинини. Така домашня шинка підійде і замість ковбаси на бутерброд, і як нарізка на святковий стіл. Рулька виходить дуже ароматною, за смаком схожа на домашню ковбасу зі свинини. Така шинка добре тримає форму і не розпадається.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свиняча рулька (задня нога) 1 шт;

сіль 1 ч.л. без гірки;

чорний перець 0,5 ч. л;

часник 5 зубчиків.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно свинячу рульку добре помити і вирізати кістку.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі необхідно м'ясо відрізати від шкіри, добре відбити, посолити, поперчити, додати часник. Шкіру теж присолити і приперчити.

Свиняча рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для збереження рожевого кольору потрібно додати одну таблетку аскорбінової кислоти, що допомагає зберегти колір. Але її можна не використовувати, оскільки такий рожевий колір може вийти із-за просолу протягом 1 дня.

Тертий часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно викласти м'ясо на шкіру та скрутити рулет. Для фіксації можна зав'язати нитками.

Аскорбінова кислота. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добре обмотати харчовою плівкою, зафіксувати краї, щоб усередину не потрапила вода.

Приготування шинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишити маринуватися у холодильнику на 1 день.

Приготування шинки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залишилося відварити протягом 4 годин, не даючи закипіти воді, температура води повинна бути близько 80-90 градусів.

Шинка в харчовій плівці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовій шинці дати повністю охолонути, можна покласти під гніт, щоб надати форму прямокутника.

Готова шинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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