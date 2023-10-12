Вкусная и ароматная ветчина по домашнему — видео рецепт

Простой рецепт ветчины из свиной рульки
Свиная рулька по этому рецепту — отличная мясная закуска из доступной части свинины. Такая домашняя ветчина подойдет и вместо колбасы на бутерброд, и как нарезка на праздничный стол. Рулька получается очень ароматная, по вкусу похожа на домашнюю колбасу из свинины. Такая ветчина хорошо держит форму и не распадается.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиная рулька (задняя нога) 1 шт;
- соль 1 ч.л. без горки;
- черный перец 0,5 ч.л;
- чеснок 5 зубчиков.
Способ приготовления
Сначала нужно свиную рульку хорошо помыть и вырезать кость.
Далее необходимо мясо отрезать от кожи, хорошо отбить, посолить, поперчить, добавить чеснок. Кожу тоже присолить и приперчить.
Для сохранения розового цвета нужно добавить одну таблетку аскорбиновой кислоты, это помогает сохранить цвет. Но ее можно не использовать, поскольку такой розовый цвет может получился из-за просола в течение 1 дня.
Далее нужно выложить мясо на кожу и скрутить рулет. Для фиксации можно завязать нитками.
Хорошо обмотать пищевой пленкой, зафиксировать края, чтобы внутрь не попала вода.
Оставить мариноваться в холодильнике на 1 день.
Осталось отварить в течение 4 часов, не давая воде закипеть, температура воды должна быть около 80-90 градусов.
Готовой ветчине дать полностью остыть, можно положить под гнет, чтобы придать форму прямоугольника.
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