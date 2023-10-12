Вкусная и ароматная ветчина по домашнему — видео рецепт

Ветчина из свиной рульки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Свиная рулька по этому рецепту — отличная мясная закуска из доступной части свинины. Такая домашняя ветчина подойдет и вместо колбасы на бутерброд, и как нарезка на праздничный стол. Рулька получается очень ароматная, по вкусу похожа на домашнюю колбасу из свинины. Такая ветчина хорошо держит форму и не распадается.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиная рулька (задняя нога) 1 шт;

соль 1 ч.л. без горки;

черный перец 0,5 ч.л;

чеснок 5 зубчиков.

Способ приготовления

Сначала нужно свиную рульку хорошо помыть и вырезать кость.

Свинная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее необходимо мясо отрезать от кожи, хорошо отбить, посолить, поперчить, добавить чеснок. Кожу тоже присолить и приперчить.

Свинная рулька. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для сохранения розового цвета нужно добавить одну таблетку аскорбиновой кислоты, это помогает сохранить цвет. Но ее можно не использовать, поскольку такой розовый цвет может получился из-за просола в течение 1 дня.

Тертый чеснок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выложить мясо на кожу и скрутить рулет. Для фиксации можно завязать нитками.

Аскорбиновая кислота. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Хорошо обмотать пищевой пленкой, зафиксировать края, чтобы внутрь не попала вода.

Приготовление ветчины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить мариноваться в холодильнике на 1 день.

Приготовление ветчины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Осталось отварить в течение 4 часов, не давая воде закипеть, температура воды должна быть около 80-90 градусов.

Ветчина в пищевой пленке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовой ветчине дать полностью остыть, можно положить под гнет, чтобы придать форму прямоугольника.

Готовая ветчина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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