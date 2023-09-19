Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Простий рецепт сала з часником, яке просто тане в роті arrow

Простий рецепт сала з часником, яке просто тане в роті

19 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Карпатський рецепт сала з часником — відео
Сало з часником. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Закуска, яку точно потрібно приготувати — це сало з часником, яке просто тане в роті. Таке сало може довго зберігатися в морозильній камері, а діставати можна по шматочках. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Для маринаду знадобиться:

  • сало 250 г;
  • сіль 50 г; 
  • суміш перців 1 ст. л.;
  • духмяний перець 6 шт.;
  • лавровий лист 2 шт.;
  • часник 0.5 головки;
  • гірчиця французька 1 ст. л.;
  • вода 450 г.

Для натирання сала знадобиться:

  • сіль 0.5 ч. л.;
  • солодка паприка 0.5 ч. л.;
  • перець червоний 1/5 ч. л.;
  • часник сушений 0.5 ч. л.;
  • чабер 0.5 ч. л.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно приготувати розсіл. Для цього потрібно взяти 50 грамів солі, 2 лаврових листки, столову ложку суміші перців, 5-6 штучок духмяного перцю горошком. 

null
Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Все це заливаємо водою 450 мл та ставимо на вогонь. Варимо 5 хвилин після закипання. 

null
Маринад для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно дрібно нарізати часник і додати в охолоджений маринад. Також додаємо столову ложку французької гірчиці. 

null
Сало та маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

У заздалегідь приготовану скляну банку покласти шматок сала вагою приблизно 250 грамів та залити охолодженим маринадом. 

null
Сало в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Закриваємо кришкою та залишаємо маринуватися на три доби в холодильнику. 

null
Спеції для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Дістаємо сало, прибираємо залишки води. Тепер в окрему посудину висипаємо половину чайної ложки солі, чайну ложку парики, трохи червоного перцю, пів чайної ложки сушеного часнику, пів чайної ложки чаберу та сушену зелень. 

null
Натирання сала спеціями. Фото: YouTube @UkraineFood

Такою сумішшю натираємо сало. Ці спеції ідеально поєднуються разом.

null
Готове сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі кладемо сало в фольгу та поміщаємо в холодильник чи морозильну камеру. 

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз