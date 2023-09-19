Карпатський рецепт сала з часником — відео

Сало з часником. Фото: YouTube @UkraineFood

Закуска, яку точно потрібно приготувати — це сало з часником, яке просто тане в роті. Таке сало може довго зберігатися в морозильній камері, а діставати можна по шматочках.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Для маринаду знадобиться:

сало 250 г;

сіль 50 г;

суміш перців 1 ст. л.;

духмяний перець 6 шт.;

лавровий лист 2 шт.;

часник 0.5 головки;

гірчиця французька 1 ст. л.;

вода 450 г.

Для натирання сала знадобиться:

сіль 0.5 ч. л.;

солодка паприка 0.5 ч. л.;

перець червоний 1/5 ч. л.;

часник сушений 0.5 ч. л.;

чабер 0.5 ч. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати розсіл. Для цього потрібно взяти 50 грамів солі, 2 лаврових листки, столову ложку суміші перців, 5-6 штучок духмяного перцю горошком.

Приготування маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Все це заливаємо водою 450 мл та ставимо на вогонь. Варимо 5 хвилин після закипання.

Маринад для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно дрібно нарізати часник і додати в охолоджений маринад. Також додаємо столову ложку французької гірчиці.

Сало та маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

У заздалегідь приготовану скляну банку покласти шматок сала вагою приблизно 250 грамів та залити охолодженим маринадом.

Сало в банці. Фото: YouTube @UkraineFood

Закриваємо кришкою та залишаємо маринуватися на три доби в холодильнику.

Спеції для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Дістаємо сало, прибираємо залишки води. Тепер в окрему посудину висипаємо половину чайної ложки солі, чайну ложку парики, трохи червоного перцю, пів чайної ложки сушеного часнику, пів чайної ложки чаберу та сушену зелень.

Натирання сала спеціями. Фото: YouTube @UkraineFood

Такою сумішшю натираємо сало. Ці спеції ідеально поєднуються разом.

Готове сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі кладемо сало в фольгу та поміщаємо в холодильник чи морозильну камеру.

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.