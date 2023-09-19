Карпатський рецепт сала з часником — відео

Простий рецепт сала з часником, яке просто тане в роті
Закуска, яку точно потрібно приготувати — це сало з часником, яке просто тане в роті. Таке сало може довго зберігатися в морозильній камері, а діставати можна по шматочках.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Для маринаду знадобиться:
- сало 250 г;
- сіль 50 г;
- суміш перців 1 ст. л.;
- духмяний перець 6 шт.;
- лавровий лист 2 шт.;
- часник 0.5 головки;
- гірчиця французька 1 ст. л.;
- вода 450 г.
Для натирання сала знадобиться:
- сіль 0.5 ч. л.;
- солодка паприка 0.5 ч. л.;
- перець червоний 1/5 ч. л.;
- часник сушений 0.5 ч. л.;
- чабер 0.5 ч. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати розсіл. Для цього потрібно взяти 50 грамів солі, 2 лаврових листки, столову ложку суміші перців, 5-6 штучок духмяного перцю горошком.
Все це заливаємо водою 450 мл та ставимо на вогонь. Варимо 5 хвилин після закипання.
Далі потрібно дрібно нарізати часник і додати в охолоджений маринад. Також додаємо столову ложку французької гірчиці.
У заздалегідь приготовану скляну банку покласти шматок сала вагою приблизно 250 грамів та залити охолодженим маринадом.
Закриваємо кришкою та залишаємо маринуватися на три доби в холодильнику.
Дістаємо сало, прибираємо залишки води. Тепер в окрему посудину висипаємо половину чайної ложки солі, чайну ложку парики, трохи червоного перцю, пів чайної ложки сушеного часнику, пів чайної ложки чаберу та сушену зелень.
Такою сумішшю натираємо сало. Ці спеції ідеально поєднуються разом.
Далі кладемо сало в фольгу та поміщаємо в холодильник чи морозильну камеру.
Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невіддільна частина раціону українців.