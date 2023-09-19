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Простой рецепт сала с чесноком, которое просто тает во рту

19 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Карпатский рецепт сала с чесноком — видео
Сало с чесноком. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Закуска, которую точно нужно приготовить,— это сало с чесноком, просто тающее во рту. Такое сало может долго храниться в морозильной камере, а доставать можно по кусочкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Для маринада понадобится:

  • сало 250 г;
  • соль 50 г;
  • смесь перцев 1 ст. л.;
  • душистый перец 6 шт.;
  • лавровый лист 2 шт.;
  • чеснок 0.5 головки;
  • горчица французская 1 ст. л.;
  • вода 450 г.

Для натирания слаа понадобится:

  • соль 0.5 ч. л.;
  • сладкая паприка 0.5 ч. л.;
  • перец красный 1/5 ч. л.;
  • чеснок сушеный 0.5 ч. л.;
  • чабер 0.5 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить рассол. Для этого нужно взять 50 граммов соли, 2 лавровых листа, столовую ложку смеси перцев, 5-6 штучек душистого перца горошком.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Все это заливаем водой 450 мл и ставим на огонь. Варим 5 минут после закипания.

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Маринад для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно мелко порезать чеснок и добавить в охлажденный маринад. Также добавляем столовую ложку французской горчицы.

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Сало и маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

В предварительно подготовленную стеклянную банку положить кусок сала весом около 250 граммов и залить охлажденным маринадом.

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Сало в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Закрываем крышкой и оставляем мариноваться на трое суток в холодильнике.

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Специи для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее достаем сало, убираем остатки воды. Теперь в отдельную посудину высыпаем половину чайной ложки соли, чайную ложку парики, немного красного перца, пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки чабера и сушеную зелень.

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Натирание сала специями. Фото: YouTube @UkraineFood

Такой смесью натираем сало. Эти специи идеально сочетаются вместе.

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Готовое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее кладем сало в фольгу и помещаем в холодильник или в морозильную камеру.

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотделимая часть рациона украинцев.

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