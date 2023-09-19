Карпатский рецепт сала с чесноком — видео

Простой рецепт сала с чесноком, которое просто тает во рту
Закуска, которую точно нужно приготовить,— это сало с чесноком, просто тающее во рту. Такое сало может долго храниться в морозильной камере, а доставать можно по кусочкам.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Для маринада понадобится:
- сало 250 г;
- соль 50 г;
- смесь перцев 1 ст. л.;
- душистый перец 6 шт.;
- лавровый лист 2 шт.;
- чеснок 0.5 головки;
- горчица французская 1 ст. л.;
- вода 450 г.
Для натирания слаа понадобится:
- соль 0.5 ч. л.;
- сладкая паприка 0.5 ч. л.;
- перец красный 1/5 ч. л.;
- чеснок сушеный 0.5 ч. л.;
- чабер 0.5 ч. л.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить рассол. Для этого нужно взять 50 граммов соли, 2 лавровых листа, столовую ложку смеси перцев, 5-6 штучек душистого перца горошком.
Все это заливаем водой 450 мл и ставим на огонь. Варим 5 минут после закипания.
Далее нужно мелко порезать чеснок и добавить в охлажденный маринад. Также добавляем столовую ложку французской горчицы.
В предварительно подготовленную стеклянную банку положить кусок сала весом около 250 граммов и залить охлажденным маринадом.
Закрываем крышкой и оставляем мариноваться на трое суток в холодильнике.
Далее достаем сало, убираем остатки воды. Теперь в отдельную посудину высыпаем половину чайной ложки соли, чайную ложку парики, немного красного перца, пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки чабера и сушеную зелень.
Такой смесью натираем сало. Эти специи идеально сочетаются вместе.
Далее кладем сало в фольгу и помещаем в холодильник или в морозильную камеру.
Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотделимая часть рациона украинцев.