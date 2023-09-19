Карпатский рецепт сала с чесноком — видео

Сало с чесноком. Фото: YouTube @UkraineFood

Закуска, которую точно нужно приготовить,— это сало с чесноком, просто тающее во рту. Такое сало может долго храниться в морозильной камере, а доставать можно по кусочкам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Для маринада понадобится:

сало 250 г;

соль 50 г;

смесь перцев 1 ст. л.;

душистый перец 6 шт.;

лавровый лист 2 шт.;

чеснок 0.5 головки;

горчица французская 1 ст. л.;

вода 450 г.

Для натирания слаа понадобится:

соль 0.5 ч. л.;

сладкая паприка 0.5 ч. л.;

перец красный 1/5 ч. л.;

чеснок сушеный 0.5 ч. л.;

чабер 0.5 ч. л.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить рассол. Для этого нужно взять 50 граммов соли, 2 лавровых листа, столовую ложку смеси перцев, 5-6 штучек душистого перца горошком.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @UkraineFood

Все это заливаем водой 450 мл и ставим на огонь. Варим 5 минут после закипания.

Маринад для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно мелко порезать чеснок и добавить в охлажденный маринад. Также добавляем столовую ложку французской горчицы.

Сало и маринад. Фото: YouTube @UkraineFood

В предварительно подготовленную стеклянную банку положить кусок сала весом около 250 граммов и залить охлажденным маринадом.

Сало в банке. Фото: YouTube @UkraineFood

Закрываем крышкой и оставляем мариноваться на трое суток в холодильнике.

Специи для сала. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее достаем сало, убираем остатки воды. Теперь в отдельную посудину высыпаем половину чайной ложки соли, чайную ложку парики, немного красного перца, пол чайной ложки сушеного чеснока, пол чайной ложки чабера и сушеную зелень.

Натирание сала специями. Фото: YouTube @UkraineFood

Такой смесью натираем сало. Эти специи идеально сочетаются вместе.

Готовое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее кладем сало в фольгу и помещаем в холодильник или в морозильную камеру.

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотделимая часть рациона украинцев.