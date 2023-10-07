Рецепт смачного соленого сала — відео

Солоне сало. Фото: google

Рецепт такого сала дуже простий. Його захочеться повторювати багато разів. Смачно та по-домашньому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.

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Вам знадобиться:

1,5 кг сала;

10-15 зубків очищеного часнику додаємо у банки з салом;

1 л води;

8 столових ложок солі (200 грам);

3-4 лаврові листочки;

5-8 горошин чорного перцю;

4-6 горошин духм'яного перцю.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти сало з прошарком м'яса. Починаємо готувати розсіл для сала.

Свіже сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

До води додаємо лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець та сіль.

Приготування розсолу. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все перемішати та поставити на вогонь, доводимо до кипіння. Далі маринад потрібно охолодити до кімнатної температури.

Шматочки сала. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Сало починаємо нарізати на брусочки та складаємо в чисту банку. Накладаємо не дуже щільно.

Сало в банці. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно почистити часник та кладемо в банку поміж сала.

Сало в розсолі. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Коли маринад охолонув, заливаємо його в банку з салом.

Солоне сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Накриваємо кришкою та ставимо у холодильник. Через три дні сало буде готове. Для довгого зберігання краще зберігати в морозильній камері.

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.