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Простий рецепт сала в розсолі з часником

7 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного соленого сала — відео
Солоне сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт такого сала дуже простий. Його захочеться повторювати багато разів. Смачно та по-домашньому

Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я

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Вам знадобиться: 

  • 1,5 кг сала;
  • 10-15 зубків очищеного часнику додаємо у банки з салом;
  • 1 л води;
  • 8 столових ложок солі (200 грам);
  • 3-4 лаврові листочки;
  • 5-8 горошин чорного перцю;
  • 4-6 горошин духм'яного перцю.  

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти сало з прошарком м'яса. Починаємо готувати розсіл для сала. 

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Свіже сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

До води додаємо лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець та сіль.

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Приготування розсолу. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все перемішати та поставити на вогонь, доводимо до кипіння. Далі маринад потрібно охолодити до кімнатної температури. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Сало починаємо нарізати на брусочки та складаємо в чисту банку. Накладаємо не дуже щільно. 

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Сало в банці. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Далі потрібно почистити часник та кладемо в банку поміж сала. 

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Сало в розсолі. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Коли маринад охолонув, заливаємо його в банку з салом. 

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Солоне сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Накриваємо кришкою та ставимо у холодильник. Через три дні сало буде готове. Для довгого зберігання краще зберігати в морозильній камері. 

Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.

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