Рецепт смачного соленого сала — відео

Простий рецепт сала в розсолі з часником
Рецепт такого сала дуже простий. Його захочеться повторювати багато разів. Смачно та по-домашньому.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Моє Подвір'я.
Вам знадобиться:
- 1,5 кг сала;
- 10-15 зубків очищеного часнику додаємо у банки з салом;
- 1 л води;
- 8 столових ложок солі (200 грам);
- 3-4 лаврові листочки;
- 5-8 горошин чорного перцю;
- 4-6 горошин духм'яного перцю.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти сало з прошарком м'яса. Починаємо готувати розсіл для сала.
До води додаємо лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець та сіль.
Все перемішати та поставити на вогонь, доводимо до кипіння. Далі маринад потрібно охолодити до кімнатної температури.
Сало починаємо нарізати на брусочки та складаємо в чисту банку. Накладаємо не дуже щільно.
Далі потрібно почистити часник та кладемо в банку поміж сала.
Коли маринад охолонув, заливаємо його в банку з салом.
Накриваємо кришкою та ставимо у холодильник. Через три дні сало буде готове. Для довгого зберігання краще зберігати в морозильній камері.
Раніше ми писали про сало по-гуцульськи за карпатським рецептом. Це сало настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати. Ви дізнаєтесь секрети цього простого приготування сала по-гуцульськи.