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Простой рецепт сала в рассоле с чесноком

7 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного соленого сала — видео
Соленое сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт такого сала очень простой. Его захочется повторять много раз. Вкусно и по-домашнему.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

  • 1,5 кг сала;
  • 10-15 зубков очищенного чеснока добавляем в банки с салом;
  • 1 л воды;
  • 8 столовых ложек соли (200 грамм);
  • 3-4 лавровых листочка;
  • 5-8 горошин черного перца;
  • 4-6 горошин душистого перца.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало с прослойкой мяса. Начинаем готовить рассол для сала.

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Свежее сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

К воде добавляем лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и соль.

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Приготовление рассола. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все перемешаем и ставим на огонь, доводим до кипения. Затем маринад нужно охладить до комнатной температуры.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Сало начинаем нарезать на брусочки и складываем в чистую банку. Накладываем не слишком плотно.

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Сало в банке. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Дальше нужно почистить и чеснок и кладем в банку между салом.

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Сало в рассоле. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Когда маринад охладился, заливаем его в банку с салом.

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Соленое сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Накрываем крышкой и ставим в холодильник. Через три дня сало будет готово. Для долгого хранения лучше хранить в морозильной камере.

Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.

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