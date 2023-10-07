Рецепт вкусного соленого сала — видео

Простой рецепт сала в рассоле с чесноком
Рецепт такого сала очень простой. Его захочется повторять много раз. Вкусно и по-домашнему.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.
Вам понадобится:
- 1,5 кг сала;
- 10-15 зубков очищенного чеснока добавляем в банки с салом;
- 1 л воды;
- 8 столовых ложек соли (200 грамм);
- 3-4 лавровых листочка;
- 5-8 горошин черного перца;
- 4-6 горошин душистого перца.
Способ приготовления
Сначала нужно взять сало с прослойкой мяса. Начинаем готовить рассол для сала.
К воде добавляем лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и соль.
Все перемешаем и ставим на огонь, доводим до кипения. Затем маринад нужно охладить до комнатной температуры.
Сало начинаем нарезать на брусочки и складываем в чистую банку. Накладываем не слишком плотно.
Дальше нужно почистить и чеснок и кладем в банку между салом.
Когда маринад охладился, заливаем его в банку с салом.
Накрываем крышкой и ставим в холодильник. Через три дня сало будет готово. Для долгого хранения лучше хранить в морозильной камере.
Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.