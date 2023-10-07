Рецепт вкусного соленого сала — видео

Соленое сало. Фото: google

Рецепт такого сала очень простой. Его захочется повторять много раз. Вкусно и по-домашнему.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Мой Двор.

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Вам понадобится:

1,5 кг сала;

10-15 зубков очищенного чеснока добавляем в банки с салом;

1 л воды;

8 столовых ложек соли (200 грамм);

3-4 лавровых листочка;

5-8 горошин черного перца;

4-6 горошин душистого перца.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сало с прослойкой мяса. Начинаем готовить рассол для сала.

Свежее сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

К воде добавляем лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец и соль.

Приготовление рассола. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Все перемешаем и ставим на огонь, доводим до кипения. Затем маринад нужно охладить до комнатной температуры.

Кусочки сала. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Сало начинаем нарезать на брусочки и складываем в чистую банку. Накладываем не слишком плотно.

Сало в банке. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Дальше нужно почистить и чеснок и кладем в банку между салом.

Сало в рассоле. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Когда маринад охладился, заливаем его в банку с салом.

Соленое сало. Фото: YouTube @user-pm6vw9jj4e

Накрываем крышкой и ставим в холодильник. Через три дня сало будет готово. Для долгого хранения лучше хранить в морозильной камере.

Раньше мы писали о сале по-гуцульски по карпатскому рецепту. Это сало настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить. Вы узнаете секреты этого простого приготовления сала по-гуцульски.