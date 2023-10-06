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Простий рецепт пастили з яблук від Клопотенка

6 жовтня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вам знадобиться всього три інгредієнти — відео рецепт
Пастила з яблук. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Якщо ви думаєте, що натуральний домашній смаколик без цукру не може бути справді смачним, готуймо пастилу з яблук. Вона переконає вас, що "смачно" і "корисно" — не антоніми.  Беремо соковиті українські яблука, буквально будь-які до вашого смаку — кислі, солодкі, кисло-солодкі з дивними смаками та забарвленням, створюємо з них цю особливу страву на десерт чи перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг яблук;
  • 1-2 ч. л. меленої кориці;
  • 250 мл води.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати яблука, дістати серединки, покласти в каструлю. 

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Зелені яблука. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо корицю, накриваємо кришкою та тушкуємо. 

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Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @klopotenko

Далі беремо блендер та все збиваємо до однорідності. 

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Яблучне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далі всю цю массу потрібно намастити на пергамент та відправити до дегідратора. Якщо у вас немає дегидратора, ви можете поставити до духовки приблизно на 7 годин за температури 100 градусів. 

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Яблучне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Яблуневу масу на пергаменті відправляємо сушитися. 

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Пастила на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

Далі достаємо пергамент, пастилу потрібно трохи охолодити та закрутити в рулетик. 

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Пастила на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

Також пастилу можно просто порізати. 

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Готова пастила. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.

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