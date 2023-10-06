Вам знадобиться всього три інгредієнти — відео рецепт

Простий рецепт пастили з яблук від Клопотенка
Якщо ви думаєте, що натуральний домашній смаколик без цукру не може бути справді смачним, готуймо пастилу з яблук. Вона переконає вас, що "смачно" і "корисно" — не антоніми. Беремо соковиті українські яблука, буквально будь-які до вашого смаку — кислі, солодкі, кисло-солодкі з дивними смаками та забарвленням, створюємо з них цю особливу страву на десерт чи перекус.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 1 кг яблук;
- 1-2 ч. л. меленої кориці;
- 250 мл води.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати яблука, дістати серединки, покласти в каструлю.
Додаємо корицю, накриваємо кришкою та тушкуємо.
Далі беремо блендер та все збиваємо до однорідності.
Далі всю цю массу потрібно намастити на пергамент та відправити до дегідратора. Якщо у вас немає дегидратора, ви можете поставити до духовки приблизно на 7 годин за температури 100 градусів.
Яблуневу масу на пергаменті відправляємо сушитися.
Далі достаємо пергамент, пастилу потрібно трохи охолодити та закрутити в рулетик.
Також пастилу можно просто порізати.
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