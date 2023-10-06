Вам знадобиться всього три інгредієнти — відео рецепт

Пастила з яблук. Фото: YouTube @klopotenko

Якщо ви думаєте, що натуральний домашній смаколик без цукру не може бути справді смачним, готуймо пастилу з яблук. Вона переконає вас, що "смачно" і "корисно" — не антоніми. Беремо соковиті українські яблука, буквально будь-які до вашого смаку — кислі, солодкі, кисло-солодкі з дивними смаками та забарвленням, створюємо з них цю особливу страву на десерт чи перекус.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

1 кг яблук;

1-2 ч. л. меленої кориці;

250 мл води.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати яблука, дістати серединки, покласти в каструлю.

Зелені яблука. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо корицю, накриваємо кришкою та тушкуємо.

Яблука в кастрюлі. Фото: YouTube @klopotenko

Далі беремо блендер та все збиваємо до однорідності.

Яблучне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далі всю цю массу потрібно намастити на пергамент та відправити до дегідратора. Якщо у вас немає дегидратора, ви можете поставити до духовки приблизно на 7 годин за температури 100 градусів.

Яблучне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Яблуневу масу на пергаменті відправляємо сушитися.

Пастила на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

Далі достаємо пергамент, пастилу потрібно трохи охолодити та закрутити в рулетик.

Пастила на пергаменті. Фото: YouTube @klopotenko

Також пастилу можно просто порізати.

Готова пастила. Фото: YouTube @klopotenko

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