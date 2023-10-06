Вам понадобится всего три ингредиента — видео рецепт

Пастила из яблок. Фото: YouTube @klopotenko

Если вы думаете, что натуральные домашние сладости без сахара не могут быть действительно вкусными, готовим пастилу из яблок. Она убедит вас, что "вкусно" и "полезно" — не антонимы. Берем сочные украинские яблоки, буквально любые вашему вкусу — кислые, сладкие, кисло-сладкие с разными вкусами и окраской, создаем из них это особое блюдо на десерт или перекус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

1 кг яблок;

1-2 ч. л. молотой корицы;

250 мл воды.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать яблоки, достать серединки, положить в кастрюлю.

Зеленые яблоки. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем корицу, накрываем крышкой и тушим.

Яблоки в кастрюле. Фото: YouTube @klopotenko

Далее берем блендер и все сбиваем до однородности.

Яблочное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Далее всю эту массу нужно выложить на пергамент и отправить к дегидратор. Если у вас нет дегидратора, вы можете поставить в духовку примерно на 7 часов при температуре 100 градусов.

Яблочное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Яблочную массу на пергаменте отправляем сушиться.

Пастила на пергаменте. Фото: YouTube @klopotenko

Далее достаем пергамент, пастилу нужно чуть-чуть охладить и закрутить в рулетик.

Пастила на пергаменте. Фото: YouTube @klopotenko

Также пастилу можно просто порезать.

Готовая пастила. Фото: YouTube @klopotenko

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