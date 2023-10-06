Вам понадобится всего три ингредиента — видео рецепт

Простой рецепт пастилы из яблок от Клопотенко
Если вы думаете, что натуральные домашние сладости без сахара не могут быть действительно вкусными, готовим пастилу из яблок. Она убедит вас, что "вкусно" и "полезно" — не антонимы. Берем сочные украинские яблоки, буквально любые вашему вкусу — кислые, сладкие, кисло-сладкие с разными вкусами и окраской, создаем из них это особое блюдо на десерт или перекус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 1 кг яблок;
- 1-2 ч. л. молотой корицы;
- 250 мл воды.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать яблоки, достать серединки, положить в кастрюлю.
Добавляем корицу, накрываем крышкой и тушим.
Далее берем блендер и все сбиваем до однородности.
Далее всю эту массу нужно выложить на пергамент и отправить к дегидратор. Если у вас нет дегидратора, вы можете поставить в духовку примерно на 7 часов при температуре 100 градусов.
Яблочную массу на пергаменте отправляем сушиться.
Далее достаем пергамент, пастилу нужно чуть-чуть охладить и закрутить в рулетик.
Также пастилу можно просто порезать.
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