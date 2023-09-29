Класичні смачні котлети, які сподобаються всім — відео рецепт

Домашні смажені котлети. Фото: Freepik

Досягти улюбленого традиційного смаку домашніх котлет неможливо без двох головних інгредієнтів — білого хліба й цибулі. Дехто вважає, що хліб у котлети стали додавати в радянських їдальнях із міркувань заощадження. Така думка помилкова. Вимочений і віджатий хліб — секрет соковитості й м’якості фаршу. М’якушка хліба вбирає м’ясні соки та під час смаження не дозволяє їм витікати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуй — все просто.

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Вам знадобиться:

фарш 300 гр;

батон 120 гр;

цибуля 2 шт;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Хліба не має бути багато або мало. Ідеальною вважається норма 40% від ваги м’яса. Зважувати потрібно вже вимочену й віджату м’якушку. Краще використовувати білий батон або хліб для тостів і вимочувати його не в молоці, а у звичайній воді.

Хліб для фаршу. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Додаємо хліб до фаршу. Потім потрібно натерти у фарш дві цибулі. Цибуля надає котлетам пряного аромату й насиченого смаку. Її можна додавати сирою безпосередньо на етапі подрібнення м’яса або вже пасерованою.

Хліб для фаршу. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Якщо додати цибулю в м’ясорубку упереміш із м’ясом, то фарш виходить соковитішим. Для смаку дехто додає також подрібнений часник. З обов’язкових спецій — сіль і чорний перець.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Все ретельно перемішати. Курячі яйця в цей рецепт не додаються, оскільки під час смаження яйця швидко згортаються, утоврюючі в середині порожнини.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Щоб котлети не развалились на сковороді, фарш потрібно гарно відбити.

Котлета в борошні. @hotui_vse_prosto

Потім обмакуємо котлети в борошні з обох сторін та смажимо на гарно розігрітій пательні.

Котлети на сковороді. @hotui_vse_prosto

Смажимо котлети на середньому вогні з обох сторін до готовності.

Раніше ми писали про рецепт здорового харчування соковитих котлет, що готуються дуже швидко.