Классические вкусные котлеты, которые понравятся всем — видео рецепт

Простой рецепт классических котлет от украинской хозяйки
Достичь любимого традиционного вкуса домашних котлет невозможно без двух главных ингредиентов — белого хлеба и лука. Некоторые считают, что хлеб в котлеты стали добавлять в советских столовых из соображений экономии. Такое мнение ошибочно. Вымоченный и отжатый хлеб — секрет сочности и мягкости фарша. Мягкий хлеб впитывает мясные соки и во время жарки не позволяет им вытекать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй – все просто.
Вам понадобится:
- фарш 300 гр;
- батон 120 гр;
- лук 2 шт;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Хлеба должно быть и не много, и не мало. Идеальной считается норма 40% от веса мяса. Взвешивать нужно уже вымоченный и отжатый мякиш. Лучше использовать белый батон или хлеб для тостов и вымачивать его не в молоке, а в обычной воде.
Добавляем хлеб в фарш. Затем нужно натереть в фарш два лука. Лук придает котлетам пряный аромат и насыщенный вкус. Ее можно добавлять сырой непосредственно на этапе измельчения мяса или уже пассерованной.
Если добавить лук в мясорубку вперемешку с мясом, то фарш получается более сочным. Для вкуса некоторые добавляют также измельченный чеснок. Из обязательных специй — соль и черный перец.
Все тщательно перемешать. Куриные яйца в этот рецепт не добавляются, поскольку во время жарки яйца быстро сворачиваются.
Чтобы котлеты не развалились на сковороде, фарш нужно хорошо отбить.
Затем обмакиваем котлеты в муке с обеих сторон и жарим на хорошо разогретой сковороде.
Жарим котлеты на среднем огне с обеих сторон до готовности.
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