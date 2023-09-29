Классические вкусные котлеты, которые понравятся всем — видео рецепт

Домашние жареные котлеты. Фото: Freepik

Достичь любимого традиционного вкуса домашних котлет невозможно без двух главных ингредиентов — белого хлеба и лука. Некоторые считают, что хлеб в котлеты стали добавлять в советских столовых из соображений экономии. Такое мнение ошибочно. Вымоченный и отжатый хлеб — секрет сочности и мягкости фарша. Мягкий хлеб впитывает мясные соки и во время жарки не позволяет им вытекать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуй – все просто.

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Вам понадобится:

фарш 300 гр;

батон 120 гр;

лук 2 шт;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Хлеба должно быть и не много, и не мало. Идеальной считается норма 40% от веса мяса. Взвешивать нужно уже вымоченный и отжатый мякиш. Лучше использовать белый батон или хлеб для тостов и вымачивать его не в молоке, а в обычной воде.

Хлеб для фарша. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Добавляем хлеб в фарш. Затем нужно натереть в фарш два лука. Лук придает котлетам пряный аромат и насыщенный вкус. Ее можно добавлять сырой непосредственно на этапе измельчения мяса или уже пассерованной.

Хлеб для фарша. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Если добавить лук в мясорубку вперемешку с мясом, то фарш получается более сочным. Для вкуса некоторые добавляют также измельченный чеснок. Из обязательных специй — соль и черный перец.

Мясной фарш. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Все тщательно перемешать. Куриные яйца в этот рецепт не добавляются, поскольку во время жарки яйца быстро сворачиваются.

Мясной фарш. Фото: YouTube @hotui_vse_prosto

Чтобы котлеты не развалились на сковороде, фарш нужно хорошо отбить.

Котлета в муке. @hotui_vse_prosto

Затем обмакиваем котлеты в муке с обеих сторон и жарим на хорошо разогретой сковороде.

Котлеты на сковороде. @hotui_vse_prosto

Жарим котлеты на среднем огне с обеих сторон до готовности.

Раньше мы писали о рецепте здорового питания сочных котлет, которые готовятся очень быстро.