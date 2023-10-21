Насипний пиріг я яблуками смачніший за шарлотку — відео

Простий пиріг з яблуками замість шарлотки, знадобиться три склянки інгредієнтів
Рецепт цього яблучного насипного пирога належить болгарській кухні. Готується без яєць та молока, інгредієнти є вдома завжди. Такий смачний і простий пиріг — чудова альтернатива шарлотці, ба більше, він готується набагато простіше і без міксера. Яблука вибирайте обов'язково кислі та соковиті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яблука 1250 г (вага вже натертої маси);
- манна крупа 1 склянка (160 г);
- борошно 1 склянка (130 г);
- цукор 1 склянка (210 г);
- розпушувач 2 ч.л. (10 г);
- дрібка солі;
- ванільний цукор 1 пакетик;
- вершкове масло 72,5% 150 г.
Спосіб приготування
Для початку потрібно вибрати соковиті яблука. Суть у тому, що яблучний сік має просочити сухе тісто. За бажання можна додати лимонний сік, цедру лимона, корицю.
Далі потрібно змішати борошно, манну крупу, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все необхідно поділити на чотири частини.
Тепер потрібно натерти яблука на тертці, поділити на три частини. Нічого страшного, якщо яблука темніють, у готовому вигляді яблучні шари будуть приємного карамельного кольору.
Далі потрібно вистелити форму для запікання пергаментом — дно та боки. Діаметр форми у цьому рецепті 22 см.
Далі потрібно викласти рівномірний шар сухої суміші, потім шар яблук і так чергувати. Останній шар — суха суміш.
Зверху необхідно натерти підморожене вершкове масло або, якщо воно м'яке, рівномірно розподілити по всій поверхні.
Запікати при 180 градусах до рум'яної скоринки зверху протягом 75 хвилин.
Дати повністю охолонути і дістати з форми.
Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.
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