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Простий пиріг з яблуками замість шарлотки, знадобиться три склянки інгредієнтів

21 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Насипний пиріг я яблуками смачніший за шарлотку — відео
Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт цього яблучного насипного пирога належить болгарській кухні. Готується без яєць та молока, інгредієнти є вдома завжди. Такий смачний і простий пиріг — чудова альтернатива шарлотці, ба більше, він готується набагато простіше і без міксера. Яблука вибирайте обов'язково кислі та соковиті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яблука 1250 г (вага вже натертої маси);
  • манна крупа 1 склянка (160 г);
  • борошно 1 склянка (130 г);
  • цукор 1 склянка (210 г);
  • розпушувач 2 ч.л. (10 г);
  • дрібка солі;
  • ванільний цукор 1 пакетик;
  • вершкове масло 72,5% 150 г.

Спосіб приготування

Для початку потрібно вибрати соковиті яблука. Суть у тому, що яблучний сік має просочити сухе тісто. За бажання можна додати лимонний сік, цедру лимона, корицю.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змішати борошно, манну крупу, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Все необхідно поділити на чотири частини.

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Терте яблуко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тепер потрібно натерти яблука на тертці, поділити на три частини. Нічого страшного, якщо яблука темніють, у готовому вигляді яблучні шари будуть приємного карамельного кольору.

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Натерті яблука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно вистелити форму для запікання пергаментом — дно та боки. Діаметр форми у цьому рецепті 22 см.

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Викладання шарів. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно викласти рівномірний шар сухої суміші, потім шар яблук і так чергувати. Останній шар — суха суміш.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Зверху необхідно натерти підморожене вершкове масло або, якщо воно м'яке, рівномірно розподілити по всій поверхні.

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Пиріг у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запікати при 180 градусах до рум'яної скоринки зверху протягом 75 хвилин.

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Пиріг з яблуками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати повністю охолонути і дістати з форми.

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт знаменитого сливового пирога, який друкували 7 років у New York Times.

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