Насыпной пирог я яблоками вкуснее шарлотки — видео

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт этого яблочного насыпного пирога принадлежит болгарской кухни. Готовится без яиц и молока, ингредиенты есть дома всегда. Такой вкусный и простой пирог — прекрасная альтернатива шарлотке, тем более, готовится он намного проще и без миксера. Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яблоки 1250 г (вес уже натертой массы);

манная крупа 1 стакан (160 г);

мука 1 стакан (130 г);

сахар 1 стакан (210 г);

разрыхлитель 2 ч.л. (10 г);

щепотка соли;

ванильный сахар 1 пакетик;

сливочное масло 72,5% 150 г.

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать сочные яблоки. Суть в том, что яблочный сок должен пропитать сухое тесто. По желанию можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать муку, манную крупу, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все необходимо разделить на четыре части.

Тертое яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть яблоки на терке, разделить на три части. Ничего страшного, если яблоки темнеют, в готовом пироге яблочные слои будут приятного карамельного цвета.

Натертые яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выстелить форму для запекания пергаментом — дно и бока. Диаметр формы в этом рецепте 22 см.

Выкладывание слоев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выложить равномерный слой сухой смеси, потом слой яблок, и так чередовать. Последний слой — сухая смесь.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху необходимо натереть подмороженное сливочное масло или, если оно мягкое, равномерно распределить по всей поверхности.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 градусах до румяной корочки сверху на протяжении 75 минут.

Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому пирогу дать полностью остыть и достать из формы.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.