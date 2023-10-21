Насыпной пирог я яблоками вкуснее шарлотки — видео

Простой пирог с яблоками вместо шарлотки, понадобится три стакана ингредиентов
Рецепт этого яблочного насыпного пирога принадлежит болгарской кухни. Готовится без яиц и молока, ингредиенты есть дома всегда. Такой вкусный и простой пирог — прекрасная альтернатива шарлотке, тем более, готовится он намного проще и без миксера. Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яблоки 1250 г (вес уже натертой массы);
- манная крупа 1 стакан (160 г);
- мука 1 стакан (130 г);
- сахар 1 стакан (210 г);
- разрыхлитель 2 ч.л. (10 г);
- щепотка соли;
- ванильный сахар 1 пакетик;
- сливочное масло 72,5% 150 г.
Способ приготовления
Для начала нужно выбрать сочные яблоки. Суть в том, что яблочный сок должен пропитать сухое тесто. По желанию можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу.
Далее нужно смешать муку, манную крупу, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все необходимо разделить на четыре части.
Теперь нужно натереть яблоки на терке, разделить на три части. Ничего страшного, если яблоки темнеют, в готовом пироге яблочные слои будут приятного карамельного цвета.
Далее нужно выстелить форму для запекания пергаментом — дно и бока. Диаметр формы в этом рецепте 22 см.
Далее нужно выложить равномерный слой сухой смеси, потом слой яблок, и так чередовать. Последний слой — сухая смесь.
Сверху необходимо натереть подмороженное сливочное масло или, если оно мягкое, равномерно распределить по всей поверхности.
Запекать при 180 градусах до румяной корочки сверху на протяжении 75 минут.
Готовому пирогу дать полностью остыть и достать из формы.
Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times.
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