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Простой пирог с яблоками вместо шарлотки, понадобится три стакана ингредиентов

21 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Насыпной пирог я яблоками вкуснее шарлотки — видео
Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт этого яблочного насыпного пирога принадлежит болгарской кухни. Готовится без яиц и молока, ингредиенты есть дома всегда. Такой вкусный и простой пирог — прекрасная альтернатива шарлотке, тем более, готовится он намного проще и без миксера. Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получится. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится: 

  • яблоки 1250 г (вес уже натертой массы);
  • манная крупа 1 стакан (160 г);
  • мука 1 стакан (130 г);
  • сахар 1 стакан (210 г);
  • разрыхлитель 2 ч.л. (10 г);
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар 1 пакетик;
  • сливочное масло 72,5% 150 г.

Способ приготовления

Для начала нужно выбрать сочные яблоки. Суть в том, что яблочный сок должен пропитать сухое тесто. По желанию можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать муку, манную крупу, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Все необходимо разделить на четыре части.

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Тертое яблоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно натереть яблоки на терке, разделить на три части. Ничего страшного, если яблоки темнеют, в готовом пироге яблочные слои будут приятного карамельного цвета. 

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Натертые яблоки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выстелить форму для запекания пергаментом — дно и бока. Диаметр формы в этом рецепте 22 см.

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Выкладывание слоев. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно выложить равномерный слой сухой смеси, потом слой яблок, и так чередовать. Последний слой — сухая смесь. 

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху необходимо натереть подмороженное сливочное масло или, если оно мягкое, равномерно распределить по всей поверхности. 

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Пирог в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекать при 180 градусах до румяной корочки сверху на протяжении 75 минут. 

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Пирог с яблоками. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому пирогу дать полностью остыть и достать из формы. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт знаменитого сливового пирога, который печатали 7 лет в New York Times. 

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