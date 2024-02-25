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Простий низькокалорійний десерт без випічки з молока та сметани

25 лютого 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати низькокалорійний десерт — відео десерт
Десерт з молока та сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжний легкий десерт із молока та сметани. Це простий та смачний десерт без випічки, який чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • молоко 300 г;
  • сіль щіпка;
  • жовтки 3 шт.;
  • желатин швидкорозчинний 25 г + 100 г води;
  • цукор 3 ст. л. з гіркою або до смаку;
  • ванільний цукор 10 г;
  • сметана 20% 400 г.

Спосіб приготування

Залити желатин водою і залишити на кілька хвилин, щоб він набух.

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Желатин та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати цукор, жовтки, щіпку солі та молоко.

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Цукор та жовтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти на маленькому вогні до загусання. Не доводити до кипіння.

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Цукор та жовтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішати, щоб желатин розчинився.

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Суміш для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сметану, добре перемішати.

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Форми для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити десерт у форму. Для цього можна використовувати упаковку від соку чи молока.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.

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Шматок десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про ніжний десерт без цукру, борошна та олії — всього 100 калорій на 100 г.

Ще ми писали про неймовірний низькокалорійний десерт із сиру та йогурту за 10 хвилин.

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молоко
десерт
сметана

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