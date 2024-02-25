Як приготувати низькокалорійний десерт — відео десерт

Десерт з молока та сметани. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ніжний легкий десерт із молока та сметани. Це простий та смачний десерт без випічки, який чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

молоко 300 г;

сіль щіпка;

жовтки 3 шт.;

желатин швидкорозчинний 25 г + 100 г води;

цукор 3 ст. л. з гіркою або до смаку;

ванільний цукор 10 г;

сметана 20% 400 г.

Спосіб приготування

Залити желатин водою і залишити на кілька хвилин, щоб він набух.

Желатин та вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати цукор, жовтки, щіпку солі та молоко.

Цукор та жовтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти на маленькому вогні до загусання. Не доводити до кипіння.

Цукор та жовтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішати, щоб желатин розчинився.

Суміш для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати сметану, добре перемішати.

Форми для десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вилити десерт у форму. Для цього можна використовувати упаковку від соку чи молока.

Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити у холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.

Шматок десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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