Як приготувати низькокалорійний десерт — відео десерт

Простий низькокалорійний десерт без випічки з молока та сметани
Ніжний легкий десерт із молока та сметани. Це простий та смачний десерт без випічки, який чудово підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 300 г;
- сіль щіпка;
- жовтки 3 шт.;
- желатин швидкорозчинний 25 г + 100 г води;
- цукор 3 ст. л. з гіркою або до смаку;
- ванільний цукор 10 г;
- сметана 20% 400 г.
Спосіб приготування
Залити желатин водою і залишити на кілька хвилин, щоб він набух.
Змішати цукор, жовтки, щіпку солі та молоко.
Нагріти на маленькому вогні до загусання. Не доводити до кипіння.
Додати ванільний цукор, набряклий желатин. Перемішати, щоб желатин розчинився.
Додати сметану, добре перемішати.
Вилити десерт у форму. Для цього можна використовувати упаковку від соку чи молока.
Поставити у холодильник на 6-8 годин до повної стабілізації.
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