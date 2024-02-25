Как приготовить низкокалорийный десерт — видео рецепт

Простой низкокалорийный десерт без выпечки из молока и сметаны
Нежный легкий десерт из молока и сметаны. Это простой и вкусный десерт без выпечки, который отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- молоко 300 г;
- соль щепотка;
- желтки 3 шт.;
- желатин быстрорастворимый 25 г + 100 г воды;
- сахар 3 ст. л. с горкой или по вкусу;
- ванильный сахар 10 г;
- сметана 20% 400 г.
Способ приготовления
Залить желатин водой и оставить на несколько минут, чтобы он набух.
Смешать сахар, желтки, щепотку соли и молоко.
Нагреть на маленьком огне до загустения. Не доводить до кипения.
Добавить ванильный сахар, набухший желатин. Перемешать, чтобы желатин растворился.
Добавить сметану, хорошо перемешать.
Вылить десерт в форму. Для этого можно использовать упаковку от сока или молока.
Поставить в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.
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