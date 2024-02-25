Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Простой низкокалорийный десерт без выпечки из молока и сметаны arrow

Простой низкокалорийный десерт без выпечки из молока и сметаны

25 февраля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить низкокалорийный десерт — видео рецепт
Десерт из молока и сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежный легкий десерт из молока и сметаны. Это простой и вкусный десерт без выпечки, который отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • молоко 300 г;
  • соль щепотка;
  • желтки 3 шт.;
  • желатин быстрорастворимый 25 г + 100 г воды;
  • сахар 3 ст. л. с горкой или по вкусу;
  • ванильный сахар 10 г;
  • сметана 20% 400 г. 

Способ приготовления 

Залить желатин водой и оставить на несколько минут, чтобы он набух. 

null
Желатин и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сахар, желтки, щепотку соли и молоко.

null
Сахар и желтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть на маленьком огне до загустения. Не доводить до кипения.

null
Сахар и желтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить ванильный сахар, набухший желатин. Перемешать, чтобы желатин растворился.

null
Смесь для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сметану, хорошо перемешать.

null
Форма для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить десерт в форму. Для этого можно использовать упаковку от сока или молока. 

null
Готовый десерт.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.

null
Кусочек десерта.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о нежном десерте без сахара, муки и масла — всего 100 калорий на 100 г.

Еще мы писали о невероятном низкокалорийном десерте из творога и йогурта за 10 минут.

еда
рецепты
лайфхаки
молоко
десерт
сметана

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Актуальное по теме