Как приготовить низкокалорийный десерт — видео рецепт

Десерт из молока и сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нежный легкий десерт из молока и сметаны. Это простой и вкусный десерт без выпечки, который отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

молоко 300 г;

соль щепотка;

желтки 3 шт.;

желатин быстрорастворимый 25 г + 100 г воды;

сахар 3 ст. л. с горкой или по вкусу;

ванильный сахар 10 г;

сметана 20% 400 г.

Способ приготовления

Залить желатин водой и оставить на несколько минут, чтобы он набух.

Желатин и вода. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сахар, желтки, щепотку соли и молоко.

Сахар и желтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагреть на маленьком огне до загустения. Не доводить до кипения.

Сахар и желтки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить ванильный сахар, набухший желатин. Перемешать, чтобы желатин растворился.

Смесь для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить сметану, хорошо перемешать.

Форма для десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить десерт в форму. Для этого можно использовать упаковку от сока или молока.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник на 6-8 часов до полной стабилизации.

Кусочек десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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