Корисний, бюджетний і смачний рецепт з курячих ніжок — відео

Проста вечеря: знадобляться дві склянки рису та три курячі ніжки
Така вечеря відмінно підійде для того, щоб заощадити час. Вам потрібно лише змішати всі інгредієнти і поставити в духовку. Через годину ви будете насолоджуватися корисною та смачною вечерею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 3 курячі ніжки;
- 2 склянки рису;
- 200 г суміші овочів;
- помідор;
- цибулина;
- 4 склянки води;
- сіль та спеції.
Спосіб приготування
Візьмемо дві склянки промитого рису, відправляємо його на дно керамічної форми для випікання. Поступово розподіляємо по дну.
Зверху додаємо суміш заморожених овочів та рівномірно розподіляємо.
Далі беремо 3 курячі ніжки, додаємо до них сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Також додаємо одну столову ложку олії та ретельно перемішуємо.
Курячі ніжки викладаємо на овочі з рисом.
Нарізаємо один помідор на маленькі шматочки. Викладаємо в форму скрізь, де є місце.
Тепер візьмемо половинку цибулини, нарізаємо півкільцями та викладаємо зверху.
Заливаємо все 4 склянками окропу і відправляємо в духовку на годину при температурі 180 градусів.
Ситна вечеря готова. Можна подавати зі свіжими овочами або без нічого.
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