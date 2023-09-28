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Проста вечеря: знадобляться дві склянки рису та три курячі ніжки

28 вересня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисний, бюджетний і смачний рецепт з курячих ніжок — відео
Курячі ніжки з рисом. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така вечеря відмінно підійде для того, щоб заощадити час. Вам потрібно лише змішати всі інгредієнти і поставити в духовку. Через годину ви будете насолоджуватися корисною та смачною вечерею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 3 курячі ніжки;
  • 2 склянки рису;
  • 200 г суміші овочів;
  • помідор;
  • цибулина;
  • 4 склянки води;
  • сіль та спеції.

Спосіб приготування

Візьмемо дві склянки промитого рису, відправляємо його на дно керамічної форми для випікання. Поступово розподіляємо по дну.

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Дві склянки рису. Фото: YouTube @ OlyaPins

Зверху додаємо суміш заморожених овочів та рівномірно розподіляємо.

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Заморожені овочі. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі беремо 3 курячі ніжки, додаємо до них сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Також додаємо одну столову ложку олії та ретельно перемішуємо.

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Курячі ніжки та спеції. Фото: YouTube @ OlyaPins

Курячі ніжки викладаємо на овочі з рисом.

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Помідори нарізані. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нарізаємо один помідор на маленькі шматочки. Викладаємо в форму скрізь, де є місце.

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Курячі ніжки та окріп. Фото: YouTube @ OlyaPins

Тепер візьмемо половинку цибулини, нарізаємо півкільцями та викладаємо зверху.

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Курячі ніжки з рисом в духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Заливаємо все 4 склянками окропу і відправляємо в духовку на годину при температурі 180 градусів.

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Курячі ніжки з рисом. Фото: YouTube @ OlyaPins

Ситна вечеря готова. Можна подавати зі свіжими овочами або без нічого.

Раніше ми писали про рецепт поживного салату на вечерю для тих, хто стежить за фігурою.

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