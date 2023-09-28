Корисний, бюджетний і смачний рецепт з курячих ніжок — відео

Курячі ніжки з рисом. Фото: YouTube @ OlyaPins

Така вечеря відмінно підійде для того, щоб заощадити час. Вам потрібно лише змішати всі інгредієнти і поставити в духовку. Через годину ви будете насолоджуватися корисною та смачною вечерею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins - Правильне Харчування і не тільки.

Читайте також:

Вам знадобиться:

3 курячі ніжки;

2 склянки рису;

200 г суміші овочів;

помідор;

цибулина;

4 склянки води;

сіль та спеції.

Спосіб приготування

Візьмемо дві склянки промитого рису, відправляємо його на дно керамічної форми для випікання. Поступово розподіляємо по дну.

Дві склянки рису. Фото: YouTube @ OlyaPins

Зверху додаємо суміш заморожених овочів та рівномірно розподіляємо.

Заморожені овочі. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі беремо 3 курячі ніжки, додаємо до них сіль, перець та будь-які спеції за смаком. Також додаємо одну столову ложку олії та ретельно перемішуємо.

Курячі ніжки та спеції. Фото: YouTube @ OlyaPins

Курячі ніжки викладаємо на овочі з рисом.

Помідори нарізані. Фото: YouTube @ OlyaPins

Нарізаємо один помідор на маленькі шматочки. Викладаємо в форму скрізь, де є місце.

Курячі ніжки та окріп. Фото: YouTube @ OlyaPins

Тепер візьмемо половинку цибулини, нарізаємо півкільцями та викладаємо зверху.

Курячі ніжки з рисом в духовці. Фото: YouTube @ OlyaPins

Заливаємо все 4 склянками окропу і відправляємо в духовку на годину при температурі 180 градусів.

Курячі ніжки з рисом. Фото: YouTube @ OlyaPins

Ситна вечеря готова. Можна подавати зі свіжими овочами або без нічого.

Раніше ми писали про рецепт поживного салату на вечерю для тих, хто стежить за фігурою.