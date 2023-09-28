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Простой ужин: понадобятся два стакана риса и три куриные ножки

28 сентября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный, бюджетный и вкусный рецепт из куриных ножек — видео
Куриные ножки с рисом. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой ужин отлично подойдет для того, чтобы сэкономить время. Вам нужно всего лишь смешать все ингредиенты и поставить в духовку. Через час вы будете наслаждаться полезным и вкусным ужином. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 3 куриных ножки;
  • 2 стакана риса;
  • 200 г смеси овощей;
  • помидор;
  • луковица;
  • 4 стакана воды;
  • соль и специи. 

Способ приготовления 

Возьмем два стакана промытого риса, отправляем его на дно керамической формы для выпекания. Равномерно распределяем по дну. 

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Два стакана риса. Фото: YouTube @OlyaPins

Сверху добавляем смесь замороженных овощей и равномерно распределяем. 

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Замороженные овощи. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее берем 3 куриные ножки, добавляем к ним соль, перец и любые специи по вкусу. Также добавляем одну столовую ложку масла и тщательно перемешиваем. 

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Куриные ножки и специи. Фото: YouTube @OlyaPins

Куриные ножки выкладываем на овощи с рисом. 

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Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @OlyaPins

Нарезаем один помидор на небольшие кусочки. Выкладываем форму везде, где есть место. 

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Куриные ножки и кипяток. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь возьмем половинку луковицы, нарезаем полукольцами и выкладываем сверху. 

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Куриные ножки с рисом в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Заливаем все 4 стаканами кипятка и отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов. 

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Куриные ножки с рисом. Фото: YouTube @OlyaPins

Сытный ужин готов. Можно подавать со свежими овощами или без ничего. 

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.

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