Полезный, бюджетный и вкусный рецепт из куриных ножек — видео

Куриные ножки с рисом. Фото: YouTube @OlyaPins

Такой ужин отлично подойдет для того, чтобы сэкономить время. Вам нужно всего лишь смешать все ингредиенты и поставить в духовку. Через час вы будете наслаждаться полезным и вкусным ужином.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

3 куриных ножки;

2 стакана риса;

200 г смеси овощей;

помидор;

луковица;

4 стакана воды;

соль и специи.

Способ приготовления

Возьмем два стакана промытого риса, отправляем его на дно керамической формы для выпекания. Равномерно распределяем по дну.

Два стакана риса. Фото: YouTube @OlyaPins

Сверху добавляем смесь замороженных овощей и равномерно распределяем.

Замороженные овощи. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее берем 3 куриные ножки, добавляем к ним соль, перец и любые специи по вкусу. Также добавляем одну столовую ложку масла и тщательно перемешиваем.

Куриные ножки и специи. Фото: YouTube @OlyaPins

Куриные ножки выкладываем на овощи с рисом.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @OlyaPins

Нарезаем один помидор на небольшие кусочки. Выкладываем форму везде, где есть место.

Куриные ножки и кипяток. Фото: YouTube @OlyaPins

Теперь возьмем половинку луковицы, нарезаем полукольцами и выкладываем сверху.

Куриные ножки с рисом в духовке. Фото: YouTube @OlyaPins

Заливаем все 4 стаканами кипятка и отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов.

Куриные ножки с рисом. Фото: YouTube @OlyaPins

Сытный ужин готов. Можно подавать со свежими овощами или без ничего.

Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.