Полезный, бюджетный и вкусный рецепт из куриных ножек — видео

Простой ужин: понадобятся два стакана риса и три куриные ножки
Такой ужин отлично подойдет для того, чтобы сэкономить время. Вам нужно всего лишь смешать все ингредиенты и поставить в духовку. Через час вы будете наслаждаться полезным и вкусным ужином.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 3 куриных ножки;
- 2 стакана риса;
- 200 г смеси овощей;
- помидор;
- луковица;
- 4 стакана воды;
- соль и специи.
Способ приготовления
Возьмем два стакана промытого риса, отправляем его на дно керамической формы для выпекания. Равномерно распределяем по дну.
Сверху добавляем смесь замороженных овощей и равномерно распределяем.
Далее берем 3 куриные ножки, добавляем к ним соль, перец и любые специи по вкусу. Также добавляем одну столовую ложку масла и тщательно перемешиваем.
Куриные ножки выкладываем на овощи с рисом.
Нарезаем один помидор на небольшие кусочки. Выкладываем форму везде, где есть место.
Теперь возьмем половинку луковицы, нарезаем полукольцами и выкладываем сверху.
Заливаем все 4 стаканами кипятка и отправляем в духовку на один час при температуре 180 градусов.
Сытный ужин готов. Можно подавать со свежими овощами или без ничего.
Раньше мы писали о рецепте питательного салата на ужин для тех, кто следит за фигурой.