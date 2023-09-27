Проста та смачна запіканка з куркою — відео рецепт

Запіканка з курячим філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Цей рецепт без метушні. Все як завжди з доступних продуктів, швидко та смачно. Рецепт дуже простий, вийде у кожного, навіть у тих, хто тільки вчиться готувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

600 г курячого філе;

4 яйця;

40 г сметани;

сіль та спеції;

50 г сиру.

Спосіб приготування

Для початку візьмемо дві грудки курячого філе та нарізаємо середніми шматочками.

Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі беремо тарілку і кладемо до неї 4 курячі яйця. Все трохи збити.

Курячі яйця. Фото: YouTube @ OlyaPins

Додаємо 40 г сметани або натурального йогурту. Все перемішати.

Яйця зі сметаною. Фото: YouTube @ OlyaPins

Натираємо 50 г сиру, відправляємо сир у заливку, додаємо трохи солі, чорного перцю і сушеного часнику.

Яйця зі сметаною та сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Куряче філе кладемо у форму для запікання та заливаємо нашою заливкою з яєць та сиру.

Запіканка із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нарізаємо один помідор півкільцями та викладаємо поверх запіканки.

Помідори для запіканки. Фото: YouTube @ OlyaPins

Відправляємо запікатися до духовки на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів.

Запіканка з куркою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Запіканка готова, виходить дуже смачно та ситно.

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