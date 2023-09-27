Проста та смачна запіканка з куркою — відео рецепт

Проста вечеря з курячого філе для тих, хто хоче схуднути
Цей рецепт без метушні. Все як завжди з доступних продуктів, швидко та смачно. Рецепт дуже простий, вийде у кожного, навіть у тих, хто тільки вчиться готувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 600 г курячого філе;
- 4 яйця;
- 40 г сметани;
- сіль та спеції;
- 50 г сиру.
Спосіб приготування
Для початку візьмемо дві грудки курячого філе та нарізаємо середніми шматочками.
Далі беремо тарілку і кладемо до неї 4 курячі яйця. Все трохи збити.
Додаємо 40 г сметани або натурального йогурту. Все перемішати.
Натираємо 50 г сиру, відправляємо сир у заливку, додаємо трохи солі, чорного перцю і сушеного часнику.
Куряче філе кладемо у форму для запікання та заливаємо нашою заливкою з яєць та сиру.
Далі нарізаємо один помідор півкільцями та викладаємо поверх запіканки.
Відправляємо запікатися до духовки на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів.
Запіканка готова, виходить дуже смачно та ситно.
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