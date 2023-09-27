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Проста вечеря з курячого філе для тих, хто хоче схуднути

27 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Проста та смачна запіканка з куркою — відео рецепт
Запіканка з курячим філе. Фото: YouTube @ OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт без метушні. Все як завжди з доступних продуктів, швидко та смачно. Рецепт дуже простий, вийде у кожного, навіть у тих, хто тільки вчиться готувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins  Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

  • 600 г курячого філе;
  • 4 яйця;
  • 40 г сметани;
  • сіль та спеції;
  • 50 г сиру.

Спосіб приготування

Для початку візьмемо дві грудки курячого філе та нарізаємо середніми шматочками.

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Куряче філе. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі беремо тарілку і кладемо до неї 4 курячі яйця. Все трохи збити.

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Курячі яйця. Фото: YouTube @ OlyaPins

Додаємо 40 г сметани або натурального йогурту. Все перемішати.

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Яйця зі сметаною. Фото: YouTube @ OlyaPins

Натираємо 50 г сиру, відправляємо сир у заливку, додаємо трохи солі, чорного перцю і сушеного часнику.

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Яйця зі сметаною та сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Куряче філе кладемо у форму для запікання та заливаємо нашою заливкою з яєць та сиру.

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Запіканка із сиром. Фото: YouTube @ OlyaPins

Далі нарізаємо один помідор півкільцями та викладаємо поверх запіканки.

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Помідори для запіканки. Фото: YouTube @ OlyaPins

Відправляємо запікатися до духовки на 40-45 хвилин при температурі 180 градусів.

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Запіканка з куркою. Фото: YouTube @ OlyaPins

Запіканка готова, виходить дуже смачно та ситно.

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