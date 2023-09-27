Простая и вкусная запеканка с курицей — видео рецепт

Простой ужин из куриного филе для тех, кто хочет похудеть
Этот рецепт без возни и заморочек. Все как обычно из доступных продуктов, быстро и вкусно. Рецепт очень простой, получится у каждого, даже у тех кто только учится готовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 600 г куриного филе;
- 4 яйца;
- 40 г сметаны;
- соль и специи;
- 50 г сыра.
Способ приготовления
Для начала возьмем две грудки куриного филе и нарезаем средними кусочками.
Далее берем тарелку и кладем в нее 4 куриных яйца. Все слегка взбить.
Добавляем 40 граммов сметаны или натурального йогурта. Все перемешать.
Натираем 50 граммов сыра, отправляем сыр в заливку, добавляем немного соли, черного перца и сушеного чеснока.
Куриное филе кладем в форму для запекания и заливаем нашей заливкой из яиц и сыра.
Далее нарезаем один помидор полукольцами и выкладываем поверх запеканки.
Отправляем запекаться в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.
Запеканка готова, получается очень вкусно и сытно.
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