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Простой ужин из куриного филе для тех, кто хочет похудеть

27 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простая и вкусная запеканка с курицей — видео рецепт
Запеканка с куриным филе. Фото: YouTube @OlyaPins
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт без возни и заморочек. Все как обычно из доступных продуктов, быстро и вкусно. Рецепт очень простой, получится у каждого, даже у тех кто только учится готовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 600 г куриного филе;
  • 4 яйца;
  • 40 г сметаны;
  • соль и специи;
  • 50 г сыра. 

Способ приготовления 

Для начала возьмем две грудки куриного филе и нарезаем средними кусочками. 

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Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее берем тарелку и кладем в нее 4 куриных яйца. Все слегка взбить. 

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Куриные яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем 40 граммов сметаны или натурального йогурта. Все перемешать. 

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Яйца со сметаной. Фото: YouTube @OlyaPins

Натираем 50 граммов сыра, отправляем сыр в заливку, добавляем немного соли, черного перца и сушеного чеснока. 

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Яйца со сметаной и сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Куриное филе кладем в форму для запекания и заливаем нашей заливкой из яиц и сыра. 

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Запеканка с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем один помидор полукольцами и выкладываем поверх запеканки. 

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Помидоры для запеканки. Фото: YouTube @OlyaPins

Отправляем запекаться в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов. 

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Запеканка с курицей. Фото: YouTube @OlyaPins

Запеканка готова, получается очень вкусно и сытно. 

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