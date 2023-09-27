Простая и вкусная запеканка с курицей — видео рецепт

Запеканка с куриным филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Этот рецепт без возни и заморочек. Все как обычно из доступных продуктов, быстро и вкусно. Рецепт очень простой, получится у каждого, даже у тех кто только учится готовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

600 г куриного филе;

4 яйца;

40 г сметаны;

соль и специи;

50 г сыра.

Способ приготовления

Для начала возьмем две грудки куриного филе и нарезаем средними кусочками.

Куриное филе. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее берем тарелку и кладем в нее 4 куриных яйца. Все слегка взбить.

Куриные яйца. Фото: YouTube @OlyaPins

Добавляем 40 граммов сметаны или натурального йогурта. Все перемешать.

Яйца со сметаной. Фото: YouTube @OlyaPins

Натираем 50 граммов сыра, отправляем сыр в заливку, добавляем немного соли, черного перца и сушеного чеснока.

Яйца со сметаной и сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Куриное филе кладем в форму для запекания и заливаем нашей заливкой из яиц и сыра.

Запеканка с сыром. Фото: YouTube @OlyaPins

Далее нарезаем один помидор полукольцами и выкладываем поверх запеканки.

Помидоры для запеканки. Фото: YouTube @OlyaPins

Отправляем запекаться в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка с курицей. Фото: YouTube @OlyaPins

Запеканка готова, получается очень вкусно и сытно.

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