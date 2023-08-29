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Прикарпатський борщ з ковбасою: зберігайте супер рецепт на осінь

29 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Традиційний рецепт українського борщу — відео
Прикарпатський борщ. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Прикарпатський борщ на квашених буряках. Це неймовірно смачна та корисна страва, яка змінить вашу уяву про його традиційність. Кислий смак квашених буряків додає борщу особливої свіжості та насиченості. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • домашня куряча четвертинка 1 шт;
  • ковбаска рублена 200-300 гр;
  • квашений буряк 500 гр;
  • сік з квашеного буряка 200-400 мл. (залежить від кислотності);
  • квасоля 500 гр.
  • картопля 1,500 гр;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • лавровий листок 1 шт;
  • часник 1 зуб;
  • корінь петрушки 1-2 шт;
  • перець духмяний 5 шт;
  • вода 5-6 л;
  • сіль 30-40 г. 

Спосіб приготування 

Попередньо потрібно заквасити буряк, нічого складного в цьому немає. Потрібен тільки вода та буряк. 

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Продукти для борщу. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно зварити бульйон, бажано з домашньої курки. 

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Домашня курка в воді. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім потрібно нарізати картоплю, досить дрібними шматочками. 

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Сира картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Цибулю наріаєм на дрібні кубики одразу в бульйон. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли м'ясо зварилося додаємо в бульйон духмяний перець та сіль.

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Морква та картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім в бульйон кладемо моркву нарізану півкільцями та картоплю. Варимо 10-15 хвилин до готовності овочів. Додаємо відварену квасолю. 

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Квашений буряк. Фото: YouTube @UkraineFood

Наступним етапом нарізаємо квашені буряки. Його будемо додавати в самому кінці. 

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Домашня ковбаса. Фото: YouTube @UkraineFood

Коли картопля майже готова відправляємо варитися буряки. 

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Ковбаса та часник. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо домашню ковбасу, вона чудового збагатить смак борщу своїм копченим присмаком. 

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Готовий борщ. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо буряковий квас, щоб підсилити кислий смак борщу. Після додавання бурякового квасу варити потрібно кілька хвилин. В самому кінці додаємо ковбасу та нарізаний часник. 

Кладемо лавровий лист та зелень кропу. Борщу потрібно трохи настоятися перед подачею. 

Раніше ми писали рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним. Обов'язково спробуйте так приготувати та відчути той смак. 

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